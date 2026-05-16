Kocaeli'de Gençlik Şöleni rüzgarı
16.05.2026 22:34
Son Güncelleme: 16.05.2026 23:12
Kocaeli'de Turka Kocaeli Stadyumu’nda "Bir Gençlik Şöleni" programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca Turka Kocaeli Stadyumu’nda "Bir Gençlik Şöleni Programı düzenlendi.
Programda, dronlarla çeşitli gösteriler yapıldı.
Programda, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, gösteri yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyiop Erdoğan, Gençlik Şöleni'nde konuşma yaptı.
Erdoğan, “Gençler güçlüyse millet ve devlet güçlüdür. Hayallerimizi gençler gerçeğe dönüştürecek. Türkiye'nin geleceği gençlere emanettir” dedi.