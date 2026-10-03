Komşudan Türkiye'deki pazara akın: "Arabamızı doldurduk"

Edirne'de gurbetçi sezonunun sona ermesinin ardından Bulgar turist hareketliliği başladı.

Avrupa’da yaşayıp, 22 Haziran'dan itibaren yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen gurbetçilerin ülkelerine dönüşleri eylül ayında sona erdi. Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerle yoğunluk oluşturduğu kentteki sınır kapılarından, üç aylık süreçte 3 milyon 700 bin yolcunun giriş ve çıkış yaptığını söyledi.

Sınır kapılarında gurbetçi hareketliliğinin sona ermesiyle kentte bu kez Bulgar turistler yoğunluk oluşturmaya başladı. Söz konusu yoğunluğun hissedildiği noktalardan, başta Balkan Pazarı olmak üzere kentin tarihi çarşıları ve alışveriş merkezlerinde Bulgar ziyaretçiler yeniden alışverişlerine başladı.