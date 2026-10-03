Komşudan Türkiye'deki pazara akın: "Arabamızı doldurduk"
03.10.2026 14:37
Bulgar turistlerin Edirne'ye ilgisi sürüyor. Bulgar ziyaretçiler kentte başta Balkan Pazarı olmak üzere tarihi çarşılar ve alışveriş merkezlerinden ev ihtiyaçlarını alıyor.
Edirne'de gurbetçi sezonunun sona ermesinin ardından Bulgar turist hareketliliği başladı.
Avrupa’da yaşayıp, 22 Haziran'dan itibaren yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen gurbetçilerin ülkelerine dönüşleri eylül ayında sona erdi. Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerle yoğunluk oluşturduğu kentteki sınır kapılarından, üç aylık süreçte 3 milyon 700 bin yolcunun giriş ve çıkış yaptığını söyledi.
Sınır kapılarında gurbetçi hareketliliğinin sona ermesiyle kentte bu kez Bulgar turistler yoğunluk oluşturmaya başladı. Söz konusu yoğunluğun hissedildiği noktalardan, başta Balkan Pazarı olmak üzere kentin tarihi çarşıları ve alışveriş merkezlerinde Bulgar ziyaretçiler yeniden alışverişlerine başladı.
Balkan Pazarı'nda esnaflık yapan Mehmet Demir, sınır kapılarındaki yoğunluk nedeniyle durgun geçen yaz döneminin ardından hareketliliğin başladığını söyledi.
Demir, "Yavaş yavaş sezonu oturtuyoruz. Kışlık sezon da başladı. Bulgaristan levadan euroya geçtiği için biraz zorlanıyorlar ama yine de geliyorlar. Yaz dönemi sıkıntılı geçti. Gurbetçilerin geçiş dönemiydi, temmuz, ağustos çok sıkıntılı geçti." diye konuştu.
Bulgar vatandaşlarının ilgisinin her geçen gün arttığını söyleyen Demir, "Bizi bir tek giderler zorluyor. İstanbul'da geliyoruz, mazot çok pahalı. Eleman çalıştırıyoruz. Ona rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bulgar müşteri gelirse bizim de memnuniyetimiz artıyor. Yerli piyasaya bir şey satamıyoruz. Ürünler pahalı geliyor." ifadelerini kullandı.
"ARABAMIZI DOLDURDUK"
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden gelerek pazarda tezgah açan Ahmet Süzen de Bulgar turistlerin gelmeye başlamasıyla sezonun yeni yeni canlandığını kaydetti.
Eşiyle birlikte gezi ve alışveriş için Bulgaristan'dan gelen Mehmet Salih, kışlık alışverişlerini Edirne'den yaptıklarını belirtti.
Salih, "Hem gezmeye hem de alışverişe geldik. Arabamızı doldurduk. Burası Bulgaristan’a göre ucuz. Senede 3-4 kez gelip, toplu alışveriş yapıyoruz. Yiyecek, içecek, giyecek alıyoruz. Çoğunlukla kışlık alışverişi yapıyoruz." diye konuştu.