Köpeğiyle otobüse binip yolcuyu tehdit etmişti. Sahte savcı tahliye oldu
08.05.2026 13:31
Son Güncelleme: 08.05.2026 14:07
İstanbul'da toplu taşımada savcı olduğunu iddia ederek tartıştığı yolcuya hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık, adli kontrolle tahliye oldu.
"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Toplu taşımada savcı olduğunu iddia ederek bir yolcuyu tehdit eden Y.S. (21) isimli kadının yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Y.S. ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Y.S. savunmasında yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu öne sürüp “Kendi kurduğum cümlelerin mağduru oldum. Polislerden ve herkesten özür diliyorum. Hiçbir şekilde tesettürlü insanlara olumsuz bir söylemde bulunmadım.” iddialarını dile getirdi.
Sanık, "Yobaz kelimesini küfür olarak söylemedim. Müştekiden ve herkesten özür diliyorum. Tekrardan cezaevine dönmek istemiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.
TAHLİYE EDİLDİ
Müşteki avukatı ise sanığın üzerine atılı suç yönünden cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatı da, söz konusu olayda suç unsuru oluşmadığını iddia edip sanığın tahliyesini ve beraatını istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Y.S.'nin yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Olay anını kayda alan kişinin tanık sıfatıyla beyanının alınması için duruşma ertelendi.
HEM SAHTE POLİS HEM SAHTE SAVCI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz aylarda köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçmişti.
Y.S.'nin bu olaydan bir gün önce yine İETT otobüsüne köpeğiyle binmeye çalıştığı için yolcularla tartıştığı, yolcuları bu kez savcı değil, “Polisim” diyerek tehdit ettiği ileri sürülmüştü.
Kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat vermişti.
Bu kapsamda gözaltına alınan Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde de aktif öğrenci olduğu belirlenmişti.
Şüpheli Y.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edilmişti.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Y.S.'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Y.S., geçtiğimiz şubat ayında savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.