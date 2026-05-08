Köpeğiyle otobüse binip yolcuyu tehdit etmişti. Sahte savcı tahliye oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz aylarda köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçmişti.

Y.S.'nin bu olaydan bir gün önce yine İETT otobüsüne köpeğiyle binmeye çalıştığı için yolcularla tartıştığı, yolcuları bu kez savcı değil, “Polisim” diyerek tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

Kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat vermişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde de aktif öğrenci olduğu belirlenmişti.

Şüpheli Y.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Y.S.'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Y.S., geçtiğimiz şubat ayında savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.