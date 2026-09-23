Kozinoğlu soruşturması: Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Sedat Savtak ifade verdi
23.09.2026 13:36
Son Güncelleme: 23.09.2026 14:50
Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada ifade verdi.
Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi ve dizideki bazı sahneler, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak gündeme gelmişti.
Dizide "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakteri canlandıran oyuncu Sedat Savtak, bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
Savtak, bugün Silivri Adliyesi'ne giderek ifade verdi.
"ÖMER BABA" DA İFADE VERMİŞTİ
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Ömer Baba" karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay da, soruşturma kapsamında ifade vermişti.
İfadesinin tamamlanmasının ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Olcay, "Gördüklerimi bildiklerimi anlattım. Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için sayın savcılarımıza çok iş düşüyor. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu işlerin sonu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz." demişti.
KOZİNOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ SORUŞTURULUYOR
Kaşif Kozinoğlu eski bordo bereli subay ve MİT mensubuydu.
Bosna-Hersek, Afganistan'da uzun süreli görev yapan Kozinoğlu, Afganistan’dan Türkiye'ye dönünce 2011'de tutuklandı. Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de cezaevinde spor sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken mahkemeye çıkmasına 13 gün olduğu dikkat çekmişti.
Kozinoğlu ailesi, "Sporcuydu, ölümü normal değil, araştırılsın." diyerek itiraz etti ancak açılan soruşturma bir yıl sonra kapandı.
İddiaya göre, Kozinoğlu kalp krizi geçirdiği sırada yardım istiyor ancak gardiyan Ferhat Veysi Gül bu sesin duyulmasını engellemek için radyonun sesini açıyor. Daha sonra Gül'ün FETÖ üyesi olduğu ve 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıkıyor.
Bu iddialar ve eski soruşturmaların gündeme gelmesi üzerine dosya yeniden açıldı.
FETÖ ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olan Kozinoğlu'nun zehirlenmiş olabileceği öne sürülüyor.
KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA SEKİZ TUTUKLU VAR
Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı ve cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.
İkinci dalga operasyon ise 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Operasyonda biri kameraman, biri muhabir ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mahkeme aralarında gazeteci Selahattin Günday'ın da bulunduğu üç kişiyi tutuklamıştı.
Üçüncü dalga operasyonda ise eski savcılar Ali İşgören ile Necip Doğan hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Aynı operasyonda gözaltına alınan emekli asker Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım için ev hapsi kararı verilmişti.
Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan ile ifadeye çağrılan Enver Altaylı'nın da tutuklanmasıyla, Kozinoğlu soruşturmasında tutuklananların sayısı sekize yükselmişti.