Kozinoğlu soruşturması: Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Sedat Savtak ifade verdi

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı ve cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

İkinci dalga operasyon ise 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Operasyonda biri kameraman, biri muhabir ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mahkeme aralarında gazeteci Selahattin Günday'ın da bulunduğu üç kişiyi tutuklamıştı.

Üçüncü dalga operasyonda ise eski savcılar Ali İşgören ile Necip Doğan hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Aynı operasyonda gözaltına alınan emekli asker Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım için ev hapsi kararı verilmişti.

Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan ile ifadeye çağrılan Enver Altaylı'nın da tutuklanmasıyla, Kozinoğlu soruşturmasında tutuklananların sayısı sekize yükselmişti .