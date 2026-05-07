Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme. Bedeninin bir bölümü bulundu

Akşam saatlerine kadar süren aramadan sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah da devam etti. Yapılan çalışmalar sonucu Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'ya ait ceset parçalarının daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

KATİL ZANLILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlıları İlyas Umut D. ile Ataberk S., emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheliler gazetecilerin “Kübra'yı neden öldürdünüz?” sorusuna ise yanıt vermedi.