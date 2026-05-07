Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme. Cansız bedeninin bir bölümü bulundu

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı (30) için ekipler tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu.

İncelemede Yapıcı’nın silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılıp cesedinin yakıldığı ortaya çıkmıştı.

İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla şüpheli Ataberk S. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.