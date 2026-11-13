Küçükçekmece'de korkutan manzara. 60 yıllık binaya kalaslarla destek

Mahalleli Murat Kaya, “Bu bina 5 aydan fazladır bu durumda. Gördüğünüz gibi tahta direklerle ayakta duruyor. Altından insan, araba geçse çökecek gibi. Burada insanlar yaşıyor. Yabancı uyruklular, geçimi olmayan insanlar burada kalıyor." dedi.

Bir an önce önlem alınması gerektiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Yetkililerin buraya gelip insanları çıkartıp binayı mühürlemesi lazım. Yarın bir gün karşıdaki bina yapılmaya başlandığında burası sallanacak.

Binada 5-6 kişinin yaşadığını biliyorum. Her yağmurda binadan bir parça daha düşüyor. Gördüğünüz gibi bina artık katman katman olmuş yıkılmaya hazır. Bina eski olduğundan dolayı çatıda kırılmalar, dökülmeler başlamış. Bu yüzden su alıyor. Bu yüzden de bina zarar görüyor.”