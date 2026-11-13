Küçükçekmece'de korkutan manzara. 67 yıllık binaya kalaslarla destek

Binanın depreme dayanıksız olduğu ihbarı üzerine Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Belediyesi ekipleri, binada inceleme yaptı. Uzman ekipler tarafından yapılan incelemede, binanın depreme dayanıksız olduğu ve tehlike arz ettiği belirlendi.



Bunun üzerine ekipler, vatandaşların binayı tahliye için etmesi bilgilendirdi. 11 daire olan 6 katlı bina boşaltılarak mühürlendi. Bina sakinlerinden kimisi akrabalarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar ise Küçükçekmece Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.



Olay yerinde inceleme yapan Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın, tüm önlemlerin alındığını ve 24 saat esasına göre belediye zabıta ekiplerinin bina çevresinde nöbet tutacağını, pazartesi günü ise gerekli incelemeler tamamlanıp sürecin devam edeceğini açıkladı.