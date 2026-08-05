Kürekli koca cinayetine Yargıtay son noktayı koydu. "Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu"

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Padına Avcı, eşinin kendisini bin 500 TL karşılığında başka erkeklerle ilişkiye zorladığını ileri sürerken Fahrullah Özdemir ise tartıştığı Ayhan Avcı'nın bıçakla üzerine saldırdığını iddia etti. Fahrullah Özdemir, Ayhan Avcı'nın başına traktör ve römorku birbirine bağlayan başı topuzlu demir aparatıyla Padına Avcı'nın ise kürek ile vurduğunu söyledi.

Mahkeme, Padına Avcı'ya (35) “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'e ise “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Her iki sanık için de haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, Avcı'nın cezasını 17 yıla, Özdemir'in cezasını ise 15 yıla düşürdü.