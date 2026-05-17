Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! Hafta boyunca sürecek
17.05.2026 08:47
Yeni haftada yurt genelindeki sıcaklıklarda büyük bir fark beklenmezken ülkenin neredeyse tamamında sağanak yağış geçişleri görülecek.
Yurt genelini yeni haftada yağışlı bir hava bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son tahminlere göre bugün; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklık 2-4 derece arasında azalacak.
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenen sağanaklar nedeniyle sel, su baskını tehlikesi bulunuyor.
Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısındaysa kuvvetli rüzgarlar hakim olacak.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
AKOM tarafından paylaşılan son tahminlere göre megakentte, son iki günde neredeyse yazı yaşatan hava, yerini yağışa bırakacak. Sıcaklıların 20-22 derecelerde olması beklenirken İstanbullular yağmurların etkisiyle serin bir hava hissedecek.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle;
-17 Mayıs Pazar, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu (Sıcaklık 21 derece)
-18 Mayıs Pazartesi, parçalı ve çok bulutlu (Sıcaklık 20 derece)
-19 Mayıs Salı, parçalı ve çok bulutlu (Sıcaklık 23 derece)
-20 Mayıs Çarşamba, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu (Sıcaklık 23 derece)
-21 Mayıs Perşembe, parçalı bulutlu, yerel yağmurlu (Sıcaklık 23 derece)
-22 Mayıs Cuma, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu (Sıcaklık 18 derece)
Hafta boyunca sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmezken yurt genelinin neredeyse tamamında önümüzdeki 7 gün boyunca sağanak geçişler etkili olacak.