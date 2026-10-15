İstanbul'da sel feleketi | Mahsur kalanlar anlattı: "Su boynuma kadar geldi, 20 dakika bekledim"

Kurtarılan işçilerden Ömer Artık da dünden beri fabrikada mahsur kaldıklarını anlattı:

Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği demeçte “14 saat olmuştur. Kepçe bizi buraya getirdi. Yeni çıkardılar. Yaklaşık 30 kişi orada bekliyor, onların da kurtulmasını bekliyoruz." diyen Artık, şöyle devam etti:

"Etraftaki fabrikadakilere de yardım ettik, onları yanımıza alıp koğuşlara yerleştirdik. Onları da kepçe alıp buraya getirecek. İş yerini su bastı, 2-3 metre su vardı, boyumuzu aşıyordu. Dere de taştığı için artık hiç dışarı çıkamıyorduk ."