İstanbul'da sel feleketi | Mahsur kalanlar anlattı: "Su boynuma kadar geldi, 20 dakika bekledim"
15.10.2026 10:53
Son Güncelleme: 15.10.2026 11:13
İstanbul'da sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı. Minibüs şoförü Ali Eryolcu, "Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım. Bağırdım. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika bekledim." dedi
İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran sağanak yağış felakete dönüştü. Otomobiller göle dönen yollarda metrelerce sürüklendi.
Özellikle 17.00'den sonra yola çıkan vatandaşlar, bulundukları araç veya yapıların içinde mahsur kaldı.
Bu isimlerden biri de minibüsü sağanak nedeniyle sürüklenen Ali Eryolcu'ydu.
Eryolcu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaşadıklarını "Minibüsüm yolda kaldı, yolcu yoktu. Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum. Bağırdım. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım, kepçe geldi beni çıkarttı da öyle kurtuldum." ifadesiyle anlattı.
"14 SAAT OLMUŞTUR, YENİ ÇIKARDILAR"
Kurtarılan işçilerden Ömer Artık da dünden beri fabrikada mahsur kaldıklarını anlattı:
Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği demeçte “14 saat olmuştur. Kepçe bizi buraya getirdi. Yeni çıkardılar. Yaklaşık 30 kişi orada bekliyor, onların da kurtulmasını bekliyoruz." diyen Artık, şöyle devam etti:
"Etraftaki fabrikadakilere de yardım ettik, onları yanımıza alıp koğuşlara yerleştirdik. Onları da kepçe alıp buraya getirecek. İş yerini su bastı, 2-3 metre su vardı, boyumuzu aşıyordu. Dere de taştığı için artık hiç dışarı çıkamıyorduk."
TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ekiplerin dün akşam başlayan tahliye çalışmaları, bugün de devam etti. Mahsur kalanlar bulundukları araç veya yapıdan botlarla, iş makineleriyle alındı. Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir de tahliye edilenler arasında yer aldı.
İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre şimdiye dek 65 kişi kurtarıldı.
Arnavutköy Boğazköy İlkokulu bahçesinde mahsur kalan sokak hayvanları belediye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Uzmanlar, Meteoroloji verilerine dayandırarak yaptıkları açıklamalarda yağışın Anadolu Yakası'nda devam edeceğini, cuma ve cumartesi günleri yeni bir yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağını bildiriyor.
İstanbul Valiliği, vatandaşlara dışarı çıkmamaları, çıkmak zorunda kalmaları durumunda özel araçla trafiğe çıkmak yerine toplu taşımaya binmelerini öneriyor.