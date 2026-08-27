Malazgirt Zaferi'nin 955. yılında Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaretçi akını

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere İstanbul'dan gelen Züleyha Gökmen, tarihi mezarlığı görmeden ilçeden ayrılmak istemediklerini söyledi.

Eşiyle mezarlıkta dua ettiklerini belirten Gökmen, "Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı hep merak ediyorduk. Bu atmosferi ve doğayı merak ettiğimiz için eşimle beraber gezmeye geldik. Geldiğimize de değdi. Gerçekten çok güzel bir atmosfer." dedi.

Ailesiyle Giresun'dan gelen Gökalp Günal ise Malazgirt Zaferi'ni kutlamak için bölgeye geldiğini anlatarak, "Malazgirt Zaferi'ni kutlamak için geldim. Akabinde Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezmeye geldik. Gerçekten çok güzel ve etkileyici bir yer. İlk defa geldim. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.