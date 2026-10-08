Maltepe'de bina çökmeden önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı: Felaket "geliyorum" demiş

Uzmanlar ise binanın en üstüne eklenen iki kaçak kat ile korozyon etkisine dikkat çekiyor .

NTV yayınında konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şevket Özden, binanın neden çökmüş olabileceğine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"Maltepe'de çöken binanın iki katili var." diyen Prof. Dr. Özden, bunlardan birinin ilave katlar, ikincisinin ise binanın altında bulunan metruklaşmış bölge ve korozyona uğramış taşıyıcı demirleri olduğunu söyledi.

NTV yayınına katılan eski AKUT üyesi Tanyel Yılmaz ise binanın alt katları çöken binanın, 10-12 metreden düştüğünü ve üst katlarının sağlam kalmasının dikkat çekici olduğunu kaydetti. Üst katlarda herhangi bir hasar oluşmamasının alt katlarda kolon kesme ihtimalini güçlendirdiğini ifade eden Yılmaz, binanın yapım aşamasında sağlam yapıldığını ancak taşıyıcı kolonlarında işlem olabileceğini savundu.