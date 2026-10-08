Maltepe'de bina çökmeden önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı: Felaket "geliyorum" demiş
08.10.2026 13:48
Maltepe'de çökme meydana gelen binada oluşan çatlakların cep telefonu kamerasıyla daha önce görüntülendiği ortaya çıktı.
Maltepe'de üç katında çökme meydana gelen binada oluşan çatlakların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği bir video kaydı ortaya çıktı.
Olay bu sabah saatlerinde Cevizli Mahallesi'ndeki Doğu Sokak'ta meydana geldi. Yedi katlı binanın üç katında çökme meydana geldi. Çökme sonucu enkaz altında kalanlar oldu, can kayıpları yaşandı.
Google Street View tarafından kaydedilen görüntülerde çöken binanın giriş bölümünde korozyon etkisi gözlendi, bazı bölgelerde çatlaklar olduğu görüldü. Binayla ilgili olarak kolon kesme iddiası da gündeme gelirken, söz konusu binada oluşan çatlakların kayıt altına alındığı bir videoya ulaşıldı.
"EV ÜZERİMİZE Mİ BASIYOR NE OLUYOR?"
Söz konusu video çökme meydana gelen binanın en alt katında bulunan tekstil atölyesinde kaydedilmiş. Görüntülerde çalışan bir kadının duvardaki çatlakları kaydetmesi yer alıyor.
Görüntüyü kaydeden tekstil atölyesi çalışanı Fatma Kaya "Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı." diyor.
Çatlakların gün geçtikçe büyüdüğünü anlatan Kaya, "Burası baya açılmış. Bu çatlaklar yoktu. Sizin evlerde çatlak var mı, ev üzerimize mi basıyor ne oluyor." diyor.
KAÇAK KAT VE KOROZYON ETKİSİ
Uzmanlar ise binanın en üstüne eklenen iki kaçak kat ile korozyon etkisine dikkat çekiyor.
NTV yayınında konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şevket Özden, binanın neden çökmüş olabileceğine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
"Maltepe'de çöken binanın iki katili var." diyen Prof. Dr. Özden, bunlardan birinin ilave katlar, ikincisinin ise binanın altında bulunan metruklaşmış bölge ve korozyona uğramış taşıyıcı demirleri olduğunu söyledi.
NTV yayınına katılan eski AKUT üyesi Tanyel Yılmaz ise binanın alt katları çöken binanın, 10-12 metreden düştüğünü ve üst katlarının sağlam kalmasının dikkat çekici olduğunu kaydetti. Üst katlarda herhangi bir hasar oluşmamasının alt katlarda kolon kesme ihtimalini güçlendirdiğini ifade eden Yılmaz, binanın yapım aşamasında sağlam yapıldığını ancak taşıyıcı kolonlarında işlem olabileceğini savundu.