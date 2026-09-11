Manisa'da feci kaza. Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonet sürücüsü Sadık Karaduman (21) ile Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver (21) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, durumu ağır olan Ahmet Altürk ise Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma TIR şoförü P.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.