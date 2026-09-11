Manisa'da feci kaza. Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
11.09.2026 11:09
Manisa’da tıra arkadan çarpan kamyonetteki 5 kişi araçta sıkıştı. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç hayatını kaybederken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
KAZA İZMİR-ANKARA KARA YOLUNDA GERÇEKLEŞTİ
Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Esenyazı Kavşağı'nda meydana geldi.
Esenyazı Mahallesi'nden kara yoluna çıkarak, İzmir yönüne dönmek isteyen P.G.'nin kullandığı TIR'a, İzmir'den Uşak istikametine giden Sadık Karaduman (21) yönetimindeki kamyonet arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle kamyonette bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkışıp yaralandı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
21 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Oslu (21), Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kamyonet sürücüsü Sadık Karaduman (21) ile Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver (21) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, durumu ağır olan Ahmet Altürk ise Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma TIR şoförü P.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.