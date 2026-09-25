Manisa'da okul önündeki saldırıda yeni gelişme: 7 şüpheli tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.’nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen H.O. ile annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşının aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Eylül sabahı Turgutlu'da yaşanmıştı. H.O. isimli saldırgan, elindeki av tüfeğiyle İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde çevreye ateş açmıştı. Silahlı saldırıda üçü ağır 11 öğrenci yaralanmıştı.

Başlatılan soruşturmada dokuzuncu sınıf öğrencisi olduğu belirtilen H.O. ile birlikte dokuz kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor.

YARALILARIN SON DURUMU NASIL?

Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerine adliyeye sevk edildi.

Turgutlu'daki saldırıda 11 öğrenci av tüfeği saçmalarıyla yaralandı. Tedaviye alınan öğrencilerden üçünün durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

Öğrencilerden sekizinin taburcu edildiği, üç öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.