Manisa'da okul önündeki saldırıda yeni gelişme: 7 şüpheli tutuklandı
25.09.2026 09:12
Son Güncelleme: 26.09.2026 00:27
Manisa'da bir lisenin önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin H.O. ile annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşı dahil 7 kişi tutuklandı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.’nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen H.O. ile annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşının aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 22 Eylül sabahı Turgutlu'da yaşanmıştı. H.O. isimli saldırgan, elindeki av tüfeğiyle İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde çevreye ateş açmıştı. Silahlı saldırıda üçü ağır 11 öğrenci yaralanmıştı.
Başlatılan soruşturmada dokuzuncu sınıf öğrencisi olduğu belirtilen H.O. ile birlikte dokuz kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor.
YARALILARIN SON DURUMU NASIL?
Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerine adliyeye sevk edildi.
Turgutlu'daki saldırıda 11 öğrenci av tüfeği saçmalarıyla yaralandı. Tedaviye alınan öğrencilerden üçünün durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.
Öğrencilerden sekizinin taburcu edildiği, üç öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
SALDIRIDAN ÖNCE CEP TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ
Edinilen bilgiye göre; saldırı sırasında üç fişek kullanan zanlı, okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki noktalardan öğrencilere doğru ateş açtı.
Saldırıda kullanılan anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı belirlenen zanlının, fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden temin ettiği saptandı.
Olay öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirlenen zanlının dijital materyallerindeki verilerin kurtarılması için başlatılan teknik inceleme sürüyor.
ODASINDAN NOTLAR VE SEMBOLLER ÇIKTI
Zanlının ayrıca saldırıdan önce bir yakınına böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylediği ancak sözlerinin ciddiye alınmadığı öğrenildi.
Evinde yapılan aramada zanlının odasında gamalı haç figürleri ile farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar bulundu.
Zanlının bir defterinde siyaset, ekonomi ve toplumsal konulara ilişkin görüşlerini içeren manifesto benzeri metinler yer aldığı tespit edildi.