Manisa'da okul önündeki saldırıda yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler

Manisa'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren H.O. ile dokuz şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Eylül sabahı Turgutlu'da yaşanmıştı. H.O. isimli saldırgan, elindeki av tüfeğiyle lisenin önünde çevreye ateş açmıştı. Silahlı saldırıda üçü ağır 11 öğrenci yaralanmıştı.

Başlatılan soruşturmada dokuzuncu sınıf öğrencisi olduğu belirtilen H.O. ile birlikte dokuz kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor.

YARALILARIN SON DURUMU NASIL?

Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerine adliyeye sevk edildi.

Turgutlu'daki saldırıda 11 öğrenci av tüfeği saçmalarıyla yaralandı. Tedaviye alınan öğrencilerden üçünün durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

Öğrencilerden sekizinin taburcu edildiği, üç öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.