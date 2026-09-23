Manisa'daki okul saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırganın odasından sembol ve notlar çıktı
23.09.2026 11:00
Son Güncelleme: 23.09.2026 11:30
Manisa'daki okul saldırısını gerçekleştiren saldırganın, olaydan önce cep telefonunu sıfırladığı belirlendi. Saldırganın odasında ise farklı ideolojilere ait sembol ve notlar bulunduğu tespit edildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleşen silahlı saldırıyı düzenleyen saldırgan H.O.'ya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre; saldırı sırasında üç fişek kullanan zanlı, okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki noktalardan öğrencilere doğru ateş açtı.
Saldırıda kullanılan anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı belirlenen zanlının, fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden temin ettiği saptandı.
SALDIRIYI İTİRAF EDİP, TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ
Olay öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirlenen zanlının dijital materyallerindeki verilerin kurtarılması için başlatılan teknik inceleme sürüyor.
Zanlının ayrıca saldırıdan önce bir yakınına böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylediği ancak sözlerinin ciddiye alınmadığı öğrenildi.
Geçen yıl açık lisede dokuzuncu sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan şüphelinin, bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu ancak okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.
ODASINDAN NELER ÇIKTI?
Evinde yapılan aramada zanlının odasında gamalı haç figürleri ile farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar bulundu.
Zanlının bir defterinde siyaset, ekonomi ve toplumsal konulara ilişkin görüşlerini içeren manifesto benzeri metinler yer aldığı tespit edildi.
Soruşturmada zanlının, bireysel radikalleşme, nihilizm ve farklı ideolojik akımlardan etkilenip etkilenmediği araştırılıyor.
DOKUZ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, ALTI ÖĞRENCİ TABURCU EDİLECEK
Soruşturma kapsamında zanlı dahil dokuz kişi gözaltına alındı.
Gözaltındakiler arasında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor.
Silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavileri ise sürüyor. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırıda yaralanan altı öğrencinin bugün taburcu edileceği bildirildi.
Valilik, yoğun bakımda tedavileri süren üç öğrencinin ise bilincinin açık olduğunu açıkladı.
“TEHLİKE OKUL KAPISINA GELMEDEN TEDBRİ ALACAKSINIZ"
Öte yandan Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çifti okul güvenliğine yönelik uyarılarda bulundu.
Bakan Çiftçi, "Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız." derken sözlerine şöyle devam etti:
“Tehlike okul kapısına gelmeden tedbir alacaksanız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir."
Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin de olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
NE OLMUŞTU?
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dün sabah saat 08.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmişti.
Dokuzuncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen H.O. isimli saldırgan, elindeki av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmıştı.
Saldırıda 11 öğrenci yaralanmış, üçünün durumunun kritik olduğu bildirilmişti.
Olayın ardından kaçan saldırgan, elindeki av tüfeğiyle güvenlik kamerası tarafından görüntülenmiş; bir süre sonra yakalanmıştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırının gerçekleştiği okulun birinci derece riskli okullar arasında yer aldığını açıklamıştı.