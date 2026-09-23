Mansur Yavaş'ın istifa kararı sonrası CHP'de ayrılık dalgası: Yedi belediye başkanı istifa etti
23.09.2026 15:11
Son Güncelleme: 23.09.2026 15:24
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da yedi ilçe belediye başkanı CHP'den ayrıldığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
Yavaş istifa açıklamasında CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın "CHP'nin kurumsal kimliğini örseleyen CHP'de duramaz." sözlerine işaret edip, "Daha önce, parti içinde şahsımla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim." ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş'ın istifa açıklamasının ardından Ankara'da CHP'li yedi belediye başkanı partiden ayrıldıklarını açıkladı.
Kalecik, Beypazarı, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ belediye başkanları partiden istifa ettiklerini duyurdu.
ALTI BELEDİYE BAŞKANINDAN İSTİFA AÇIKLAMASI
Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, istifasını sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla duyurdu. Karakoç, "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ise istifa açıklamasında "Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ise Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye devam edeceğini kaydetti. Doğanay açıklamasında, "Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da Yavaş'ın da açıklamalarında yer verdiği hususlara atıfta bulunkarak, CHP'den ayrıldığını kaydetti. Yıldızkaya bağımsız kalacağını bildirdi.
Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da sosyal medya hesabında paylaşım yaparak istifa kararını açıkladı. Demircioğlu, "Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım." ifadelerini kullandı.
Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ise istifa açıklamasında, "Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara’ya ve Ülkeye umut olmaya devam edeceğiz." dedi.
Elmadağ Belediye Başkanı Barış Aşkın da CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 9 Eylül günü Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirmişti.
Siyasi tutumu ve gerçekleştirdiği görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapıldığını ifade eden Yavaş, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin bir açıklama yaparak Ankara'nın sorunlarını ele aldıklarını söylemişti.
Görevinin gerilimi büyütmek değil, mümkün olduğunca düşürmek olduğunu ifade eden Yavaş, "Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum." demişti.
CHP ve Yeni Parti yönetimlerine de seslenen Yavaş, "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem." ifadelerini kullanmıştı.
MÜSLİM SARI'NIN AÇIKLAMASINA TEPKİ
Mansur Yavaş, istifa açıklamasında isim vermeden CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamasına atıfta bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamayı hatırlatan Yavaş, "Daha önce, parti içinde şahsımla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim." ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş, "Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum." dedi.