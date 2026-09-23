Mansur Yavaş'ın istifa kararı sonrası CHP'de ayrılık dalgası: Yedi belediye başkanı istifa etti

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, istifasını sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla duyurdu. Karakoç, "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ise istifa açıklamasında "Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ise Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye devam edeceğini kaydetti. Doğanay açıklamasında, "Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da Yavaş'ın da açıklamalarında yer verdiği hususlara atıfta bulunkarak, CHP'den ayrıldığını kaydetti. Yıldızkaya bağımsız kalacağını bildirdi.

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da sosyal medya hesabında paylaşım yaparak istifa kararını açıkladı. Demircioğlu, "Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ise istifa açıklamasında, "Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara’ya ve Ülkeye umut olmaya devam edeceğiz." dedi.

Elmadağ Belediye Başkanı Barış Aşkın da CHP'den istifa ettiğini açıkladı.