Marketten su aldıktan sonra hayatını kaybetti. Esnafın pişmanlığı: "Kendi kendimi yiyorum"

“KEŞKE HASTANEYE GÖTÜRSEYDİM PİŞMANIM”

Esnaf İsmail Çınar yaşananları anlatarak, “Her zaman gelen arkadaşım zaten. İçeriye girdi yüzüne bakınca zaten anladım; 'Sen de bir şey var' dedim. O da 'Beni klima çarptı. Evde klima çarptı' dedi. 'Doktora gidelim dedim' 'Gerek yok geçer' dedi, ondan sonra gidiş o gidiş. Ben daha sonra gördüm; ondan sonra bir 5 litrelik su aldı. Ben zaten yüzünden anladım, acayip bir ter vardı. Acaba terledi mi işten mi geliyor anlayamadım." dedi ve şöyle devam etti:

“Ondan sonra buradan çıktı ve öldüğünü duydum. Suyu eğilirken zor aldı. Normalde eskiden tutar, çeker alırdı ve omzuna atar giderdi; ama rahatsız olduğunu hissetmiştim. Götürseydim iyi olurdu. Pişmanım sabahtan beri kendi kendimi yiyorum. O kadar üzgünüm ki hanıma da söyledim. Keşke hastaneye götürseydim çok pişmanım.”

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Turan'ın yalnız yaşadığı ve bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi. Ön otopsi raporunda Turan’ın ölümünün kalp krizi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ölümle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.