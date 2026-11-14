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Marmara'da lodos engeli. Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri yine iptal

14.11.2026 08:58

Son Güncelleme: 14.11.2026 09:00

Ozan SürücüGündem editörü

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Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları, BUDO ve İDO bugün de birçok seferin iptal edildiğini duyurdu.

Marmara'da lodos engeli. Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri yine iptal
Anadolu Ajansı

İstanbul ve Bursa başta olmak üzere yaklaşık iki gündür Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor.

 

Kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Lodos fırtınası nedeniyle günlerdir birçok sefer de iptal edildi.

 

Şehir Hatları, BUDO ve İDO bugünkü iptal seferleri duyurdu.

ŞEHİR HATLARI İPTALLERİ AÇIKLADI 1
Anadolu Ajansı

ŞEHİR HATLARI İPTALLERİ AÇIKLADI

Şehir Hatları da hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar seferlerinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

 

İptal edilen seferler şöyle:

 

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedef Adası

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Beşiktaş-Adalar

Kabataş-Kadıköy-Adalar

Uzun Boğaz Turu

Beşiktaş-Haliç Hattı seferleri Kabataş-Haliç olarak yapılacaktır.

Kısa Boğaz Turu

Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin Beşiktaş uğramaları

Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Hattı Seferleri

Kadıköy-Beşiktaş

Küçüksu-İstinye Hattı seferleri

Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş seferlerinin Beşiktaş uğramaları

Eminönü-Boğaz Hattı seferlerinin Beşiktaş uğramaları

 

Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacağı da belirtildi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL 2
Anadolu Ajansı

BUDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul ile Bursa'yı deniz yoluyla birbirine bağlayan İDO ve BUDO deniz otobüsü seferleri de şiddetli lodostan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

 

BUDO, bugün 8 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

 

İşte iptal edilen seferler:

 

14.11.2026 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

14.11.2026 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

14.11.2026 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi

14.11.2026 11.30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

14.11.2026 11.30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi

14.11.2026 13.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

9 SEFER İPTAL EDİLDİ 3
Anadolu Ajansı

9 SEFER İPTAL EDİLDİ

İDO da bugünkü 9 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

 

İptal edilen seferler de şöyle:

 

14.11.2026 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa seferi

14.11.2026 09.45 Yalova-Yenikapı seferi

14.11.2026 09.45 Yenikapı-Yalova seferi

14.11.2026 10.00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi

14.11.2026 10.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi

14.11.2026 12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi

14.11.2026 12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadiköy seferi

14.11.2026 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi

14.11.2026 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi

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