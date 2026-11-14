Marmara'da lodos engeli. Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri yine iptal

İstanbul ve Bursa başta olmak üzere yaklaşık iki gündür Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor.

Kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Lodos fırtınası nedeniyle günlerdir birçok sefer de iptal edildi.

Şehir Hatları, BUDO ve İDO bugünkü iptal seferleri duyurdu.