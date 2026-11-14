Marmara'da lodos engeli. Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri yine iptal
14.11.2026 08:58
Son Güncelleme: 14.11.2026 09:00
Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları, BUDO ve İDO bugün de birçok seferin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul ve Bursa başta olmak üzere yaklaşık iki gündür Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor.
Kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Lodos fırtınası nedeniyle günlerdir birçok sefer de iptal edildi.
Şehir Hatları, BUDO ve İDO bugünkü iptal seferleri duyurdu.
ŞEHİR HATLARI İPTALLERİ AÇIKLADI
Şehir Hatları da hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar seferlerinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Büyükada-Sedef Adası
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Beşiktaş-Adalar
Kabataş-Kadıköy-Adalar
Uzun Boğaz Turu
Beşiktaş-Haliç Hattı seferleri Kabataş-Haliç olarak yapılacaktır.
Kısa Boğaz Turu
Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin Beşiktaş uğramaları
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Hattı Seferleri
Kadıköy-Beşiktaş
Küçüksu-İstinye Hattı seferleri
Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş seferlerinin Beşiktaş uğramaları
Eminönü-Boğaz Hattı seferlerinin Beşiktaş uğramaları
Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacağı da belirtildi.
BUDO SEFERLERİ İPTAL
İstanbul ile Bursa'yı deniz yoluyla birbirine bağlayan İDO ve BUDO deniz otobüsü seferleri de şiddetli lodostan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.
BUDO, bugün 8 seferinin iptal edildiğini duyurdu.
İşte iptal edilen seferler:
14.11.2026 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
14.11.2026 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
14.11.2026 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi
14.11.2026 11.30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
14.11.2026 11.30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi
14.11.2026 13.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi
9 SEFER İPTAL EDİLDİ
İDO da bugünkü 9 seferinin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler de şöyle:
14.11.2026 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa seferi
14.11.2026 09.45 Yalova-Yenikapı seferi
14.11.2026 09.45 Yenikapı-Yalova seferi
14.11.2026 10.00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi
14.11.2026 10.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi
14.11.2026 12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi
14.11.2026 12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadiköy seferi
14.11.2026 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi
14.11.2026 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi