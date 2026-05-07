Mavi Vatan'ın yeni güçleri. ASELSAN, KILIÇ ve TUFAN'ı tanıttı
07.05.2026 13:13
ASELSAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ve kamikaze insansız deniz aracı TUFAN'ı tanıttı.
"BUGÜN DENİZCİLİKTE ÖNEMLİ PROJELERİ YÜRÜTEN ŞİRKETİZ"
İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.
ASELSAN, fuar kapsamında Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ile kamikaze insansız deniz aracı TUFAN'ı vitrine çıkararak geleceğin milli teknolojilerini törenle tanıttı.
Tanıtım törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, denizcilikte önemli projeleri yürüten şirket olduklarını belirterek, "50’den fazla sistemimiz çeşitli platformlarda kahraman bahriyemiz için hizmette." dedi.
Gelecek dönem bahriyeye güç vermeye devam edeceklerini aktaran Akyol, "Harp sahasının dinamikleri değişiyor. Bu değişimle etkin caydırıcı sistemlerin sahada olduğu döneme geçiyoruz. Bugün iki yeni ürün ailemizi tanıtmak için buradayız." açıklamasını yaptı.
Akyol, kamikaze su altı aracı ailesini KILIÇ olarak isimlendirdiklerini ifade ederek, "Türkiye’nin ilk kamikaze otonom su altı aracı, aslında son derece maliyet etkin, caydırıcı sistem olarak bahriyemizin, dost ve müttefiklerimizin envanterine girmek üzere buradayız. AR-GE süreçleri devam ederken seri üretimi planlandığımızı özellikle ifade etmek isterim. KILIÇ, Türkiye’nin ilk su altı kamikaze otonom aracı olarak milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol
SAHA 2026'nın Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi gösteren önemli bir vitrin olduğunu ifade eden ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bu fuar yeni ürünlerimizi dünya arenasına çıkartmanın da bir fırsatı. Ama bu dönemde özellikle ürünlerin tasarımlarını yaparken seri üretimlerini de planlayarak gidiyoruz. Bugün yeni harp sahasının değişimlerine uygun kültürel bir dönüşümün içerisindeyiz ASELSAN olarak. Daha hızlı, daha maliyet etkin, daha çevik ürünleri daha çok üretmenin, özellikle sivil sanayinin de altyapılarını kullanarak daha yüksek adetle üretmenin, caydırıcılığı ve taarruzu etkisi yüksek ürünleri de artırmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.
ASELSAN'ın fuarda ilk kez sergilediği ürünlerden Kamikaze Otonom Sualtı Aracı KILIÇ ile Kamikaze İnsansız Deniz Aracı TUFAN'a ilişkin bilgiler veren Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'nin ilk kamikaze su altı aracı KILIÇ'ı ilk defa dünyaya ilan ettik, aynı anda seri üretim faaliyetlerini arka planda kurguladığımız, önümüzdeki yıl envantere girecek bir üründen bahsediyoruz. Benzer şekilde TUFAN yeni nesil kamikaze suüstü aracını burada yine dünyayla buluşturduk. İkisi de alanında oyun değiştirici ürünler. Bu denizlerde yeni bir çağ açacak, yeni bir anlayışı Mavi Vatan'a kazandıracak bir ürün. Su altı oldukça tespiti zor, üzerinde bir hafif torpidonun taşıyacağı kadar harp başlığı olan, patlayıcı gücü yüksek, otonom seyir kabiliyeti olan, SİHA'lardan ve uydudan kontrol edilebilen, çoklu harekat yeteneği olan ve gerçekten sürpriz etkisiyle uzun menzilli öteye gidebilen, saatlerce seyir yapabilen bir kamikaze su altı aracı ailesinden bahsediyoruz."
TUFAN'ın da yüksek süratli ve caydırıcı bir su üstü aracı olduğunu aktaran Akyol, bu iki ürünün Türk Deniz Kuvvetlerine yeni bir anlayış kazandıracağını söyledi.
Akyol, SAHA 2026'daki gündemlerinden birinin de Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Yeni lansmanlarımızla ÇELİKKUBBE'ye yeni unsurlar ekleyeceğiz. SAHA 2026 çerçevesinde yeni sözleşme törenleri var. Bu sözleşmeler özellikle üst katman dediğimiz balistik füze engellemeden çok yüksek irtifada hava savunma yapacak SİPER versiyonlarının imzalarını atacağız. Bunlar ÇELİKKUBBE'nin yeni AR-GE çalışmaları. Ama aynı zamanda fuara drone savunma katmanı için ve ÇELİKKUBBE'nin elektronik harp katmanı için yeni ürünler getirdik."
Akyol, "GÖKALP interceptor drone"unun da bu kapsamda öne çıkan ürünlerden biri olduğunu söyledi.
"BU YIL 400 BİNİN ÜZERİNDE ÜRÜN TESLİM EDİLECEK"
Muharebe sahasındaki değişimin ASELSAN ürünlerine ilgiyi artırdığını vurgulayan Akyol, "Geçen yıl 286 bin adet ürünü son kullanıcıya teslim etmeyi başardık. SİPER gibi bir hava savunma sisteminin bir ürün olduğunu düşünebilirsiniz. Akıllı mühimmatlar, güdümlü mühimmatlar, elektronik harp, radar ve bir sürü başka sistemler... Bu yıl 400 bin üzerinde ürün teslim edeceğiz." ifadeleriyle şirketin seri üretim kapasitesini her yıl artırdığını dile getirdi.
Akyol, geçen yıl 372 milyon dolarlık ve yüzde 40 kapasite artışı sağlayan yeni tesisin devreye alındığını, devam eden 200 bin metrekarelik kapalı alan yatırımının yanı sıra 850 bin metrekareye kadar ulaşacak yeni altyapıların planlandığını kaydetti.
Ahmet Akyol, "AR-GE kadar üretimin de önemli olduğu bir dönemdeyiz. Bunları robotik otomasyon hatlarıyla taçlandırıyoruz. Geçen yıl güdümlü mühimmatlarda, akıllı mühimmatlarda, radarlarda, arayıcı başlıklarda birçok başka alanda 10 yeni robotik otomasyon hattı devreye aldık. Artık robotlarla, çoklu, binlerce üretiyoruz." dedi.
HAVA SAVUNMA, DRONE SAVUNMA VE ERKEN İHBAR RADARLARINA YOĞUN TALEP
ASELSAN Genel Müdürü Akyol, son dönemde özellikle hava savunma, drone savunma, erken ihbar radarları, SİHA'lara entegre edilen mühimmatlar ve optik sistemlere yoğun talep olduğunu söyledi.
ASELSAN'ın ÇELİKKUBBE başta olmak üzere büyük sistemlere yeni yetenekler kazandırmaya ve bunları yüksek adetlerde üretmeye odaklandığını ifade eden Akyol, "Şirket yaklaşık 14-15 bin kişilik mühendis ve teknisyen kadrosuyla çalışıyor. Bugün burada 1000. ürünün millileştirme töreni yapılacak. Bu 1 milyar doların üzerinde rakamı Türkiye'de bıraktık demek. 1000'e yakın ürünü yurt dışından almıyoruz, Türkiye'den kullanıyoruz demek. İstihdam demek." diye konuştu.
Akyol, ASELSAN'ın üretim ve tasarım kabiliyetlerini yeni tesislerle Anadolu'ya yaymaya devam ettiğini, 46 ilden oluşan tedarik ekosisteminin bulunduğunu da söyledi.
"DÜNYADAKİ ŞİRKETLERDEN DAHA HIZLI KOŞUYORUZ"
Ahmet Akyol, ASELSAN'ın küresel ölçekteki konumuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Son 3 yılda küresel savunma şirketlerinin büyüme oranında dünya ortalaması yüzde 11 iken, biz 3 yılda yüzde 29'u yakaladık. Onlardan daha hızlı koştuğumuzu gösteriyor takım olarak. Benzer şekilde son 3 yılda sipariş artışımız yüzde 90'lara gelmişken dünyada yüzde 30'ları yakaladılar. ASELSAN ürün çıkarma hızını 48 aydan 28 aya indirdi, kişi başı gelirimiz de 200 bin dolarlardan 300 bin dolarlara yükseldi.
Bugün 44 milyar dolarlara gelen piyasa değeriyle ülkemizin ekonomisine katkı sunmanın, milletimize bu gururu yaşatmanın övüncünü yaşıyoruz. Bu takımın işidir. Bu devletin ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Milletin desteğinin sonucudur. Biz bu genç kadroyla hep beraber bu yolda koşmaya devam edeceğiz. Bu bilinçle bu gururu dünyaya yaşatırken yolumuza bilimsel ilkeler çerçevesinde devam edeceğiz."
DENİZLERİN ALTINDAKİ KESKİN KILIÇ
Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız, tek kullanımlık, çok hafif sınıf kategorisinde yer alan KILIÇ 10, düşük görünürlük profiline sahip kompakt ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen su altı sistemi olarak öne çıkıyor.
Asimetrik deniz harbi ve su altı-yüzey operasyonları için optimize edilen KILIÇ 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleri sahada fark yaratıyor.
KILIÇ ürün ailesinden KILIÇ 200 ürünü orta sınıf kategorisinde, KILIÇ 10 gibi düşük maliyetli, yüksek menzil ve yüksek patlayıcı miktarına sahip olan üyesi. KILIÇ 200, İDA ile bırakma, entegre harp başlığı ile yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, su üstü termal ve IR kamera ile artırılmış görev menzili ön plana çıkıyor.
TUFAN, ASİMETRİK TAARRUZ FORMASYONLARI VE GÖREVE ÖZEL ALT GRUPLAR OLUŞTURARAK FARKLI GÖREVLERİ İCRA EDEBİLİYOR
Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen TUFAN, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalık ile otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkati çekiyor. TUFAN, su üstü hedeflerinin veya platformlarının yanı sıra kıyı şeridinde bulunan kritik tesislerin etkisiz hale getirilmesinde de kullanılabiliyor.
Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde tekli olarak ya da sürü düzeninde konuşlandırılabilen TUFAN, asimetrik taarruz formasyonları ve göreve özel alt gruplar oluşturarak farklı görevleri icra edebiliyor. Hareketli ve sabit engellerden otonom olarak kaçınabilen sistem, görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti de sunuyor.
TUFAN, gelişmiş durumsal farkındalığı, otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan’da kuvvet çarpanı bir güç olacak.
Yüksek patlayıcılı harp başlığının yanı sıra sürü düzeninde otonom seyir ve görev icrası yapabilen TUFAN’ın görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti bulunuyor.