Mayıs değil sanki kış: Kar, sağanak, fırtına! Pazar günü için sarı kodlu uyarı
02.05.2026 16:07
NTV - Haber Merkezi
Mayıs ayı başladı ama bahar gelmedi. Pazar günü yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Bazı şehirlerde kar yağışı da görülecek.
Mayıs ayı kış değerlerindeki hava sıcaklıklarıyla başladı. Bugün yurdun büyük bölümünde sağanak etkili olurken, bazı şehirlerde kar yağışı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde bulunan birçok şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Pazar günü fırtına, sağanak ve kar yağışıyla geçecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yarın megakent İstanbul'da sağanak etkili olacak. İstanbul'daki hava sıcaklığının pazar günü en yüksek 13 derece olması bekleniyor.
Başkent'te de yarın sağanak beklentisi var. Ankara yarın en yüksek 11 derece olacak. İzmir'de de yağmur etkisini hissettirecek. İzmir'deki hava sıcaklığının en yüksek 15 derece olacak.
Sağanak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de pazartesi günü de etkili olmaya devam edecek.
MARMARA'YA KAR GELİYOR
Pazar günü yurdun büyük bölümünde sağanak beklentisi var.
Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Bursa çevreleri ile Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
EGE'DE SAĞANAĞA DİKKAT
Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir çevreleri ile Aydın'ın iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Manisa çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde İSE karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
GÜNEYDE SEL TEHLİKESİ VAR
Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
37 ŞEHİRE SARI KODLU UYARI
Pazar günü için sarı kodlu uyarı yapılan şehirler şöyle:
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Siirt, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Yalova, Kilis, Osmaniye.
BAKANLIK UYARDI
İçişleri Bakanlığı, yarın beklenen yağışlı havaya nedeniyle bir uyarı yayınladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu dolu, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." denildi.