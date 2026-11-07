Mesleğin yaşaması için mücadele ediyorlar. "Çocuklarımızın hiçbiri bu işi yapmak istemedi"

Mesleğin gelecek nesillere aktarılması konusunda da sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Kalender, çocuklarının demirciliğe ilgi göstermediğini söyledi.

Kalender, "Ne yazık ki yeni nesil de bu mesleğe ilgi duymuyor. Çocuklarımızın hiçbiri bu işi yapmak istemedi. Çünkü kazanç olmayınca bu mesleğe olan talep de giderek azalıyor. Babamız da yaklaşık 60 yıl bu mesleği yaptı. Biz de onun yanında büyüdük, yetiştik ve 50 yıldır bu işin içerisindeyiz. Rahmetli babamız bu mesleği yaparken büyük saygı görürdü. Biz de onun bıraktığı mesleği yaşatmaya, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Babamızdan bize kalan bu mirası devam ettirmek için mücadele ediyoruz. Mekânı cennet olsun, Allah kendisinden binlerce kez razı olsun." diye konuştu.