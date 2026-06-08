Meteoroloji 9 ili uyardı. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak
08.06.2026 07:22
Son Güncelleme: 08.06.2026 07:34
Öğleden sonra 30 ilde sağanak başlayacak. Bugün 9 ilde ise hava sıcaklığı yaz değerlerine yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün öğleden sonra Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, sağanak yağış bekleniyor.
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Karaman, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan , Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan Muş, Van ve Bitlis çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel yağış görülecek.
Ege ve Güneydoğu'da ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Gün içinde hava sıcaklığı İzmir, Manisa, Kilis, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da 35; Adıyaman ve Batman'da 36; Şanlıurfa'da 37; Muğla'da ise 38 derecelere ulaşacak.
İstanbul ve İzmir'de bugün poyrazın sert esmesi bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 17/29 derece.
- İstanbul 18/28 derece.
- Denizli 21/35 derece.
- İzmir 20/35 derece.
- Adana 20/33 derece.
- Ankara 15/30 derece.
- Samsun 15/26 derece.
- Erzurum 7/24 derece.
- Malatya 13/31 derece.
- Kars 6/22 derece.
- Diyarbakır 17/35 derece.
- Gaziantep 20/34 derece.