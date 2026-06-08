Meteoroloji 9 ili uyardı. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak

08.06.2026 07:22

Son Güncelleme: 08.06.2026 07:34

NTV - Haber Merkezi

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Öğleden sonra 30 ilde sağanak başlayacak. Bugün 9 ilde ise hava sıcaklığı yaz değerlerine yükselecek.

Meteoroloji 9 ili uyardı. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün öğleden sonra Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 9 ili uyardı. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak 1
Resmi Kurum

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Karaman, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan , Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan Muş, Van ve Bitlis çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel yağış görülecek.

Meteoroloji 9 ili uyardı. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak 2
Anadolu Ajansı

Ege ve Güneydoğu'da ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 9 ili uyardı. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak 3
Resmi Kurum

Gün içinde hava sıcaklığı İzmir, Manisa, Kilis, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da 35; Adıyaman ve Batman'da 36; Şanlıurfa'da 37; Muğla'da ise 38 derecelere ulaşacak.

Meteoroloji 9 ili uyardı. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak 4
Anadolu Ajansı

İstanbul ve İzmir'de bugün poyrazın sert esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 9 ili uyardı. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak 5
Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 17/29 derece.

 

- İstanbul 18/28 derece.

 

- Denizli 21/35 derece.

 

- İzmir 20/35 derece.

 

- Adana 20/33 derece.

 

- Ankara 15/30 derece.

 

- Samsun 15/26 derece.

 

- Erzurum 7/24 derece.

 

- Malatya 13/31 derece.

 

- Kars 6/22 derece.

 

- Diyarbakır 17/35 derece.

 

- Gaziantep 20/34 derece.