Meteoroloji 9 ili uyardı. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 17/29 derece.

- İstanbul 18/28 derece.

- Denizli 21/35 derece.

- İzmir 20/35 derece.

- Adana 20/33 derece.

- Ankara 15/30 derece.

- Samsun 15/26 derece.

- Erzurum 7/24 derece.

- Malatya 13/31 derece.

- Kars 6/22 derece.

- Diyarbakır 17/35 derece.

- Gaziantep 20/34 derece.