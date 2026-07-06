Meteoroloji saat verdi. 28 ile yağış uyarısı
06.07.2026 07:21
Son Güncelleme: 06.07.2026 07:28
Meteoroloji Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar, 28 ilde ise sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerine düşüyor.
İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra ise Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Osmaniye, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Ağrı'da da sağanak yağış bekleniyor.
Öğleden sonra Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar hakim olacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 16/30 derece.
- İstanbul 21/30 derece.
- Denizli 21/34 derece.
- İzmir 23/34 derece.
- Adana 25/33 derece.
- Ankara 16/29 derece.
- Samsun 20/27 derece.
- Erzurum 10/23 derece.
- Malatya 18/33 derece.
- Kars 10/20 derece.
- Diyarbakır 23/38 derece.
- Gaziantep 23/34 derece.