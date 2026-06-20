Meteoroloji saat verdi. Hava ısınıyor, kuvvetli yağmur geliyor

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 15/28 derece.

- İstanbul 19/27 derece.

- Denizli 16/28 derece.

- İzmir 19/31 derece.

- Adana 21/32 derece.

- Ankara 12/26 derece.

- Samsun 19/30 derece.

- Erzurum 11/27 derece.

- Malatya 15/32 derece.

- Kars 11/28 derece.

- Diyarbakır 17/37 derece.

- Gaziantep 17/34 derece.