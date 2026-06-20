Meteoroloji saat verdi. Hava ısınıyor, kuvvetli yağmur geliyor
20.06.2026 07:41
Meteorolojik tahminlere göre bugün sabah saatlerinde Kuzey Ege ve Güneydoğu Anadolu'da şiddetli rüzgar, öğleden sonra ise 5 ilde sel riski var. Hava 3 ila 5 derece ısınacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların saat 12.00 ila 06.00 arasında Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. MGM bu illerde yaşayanları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı uyardı.
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinden başlayarak gün boyu Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 60 km/saati bulacak şiddette rüzgar bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 15/28 derece.
- İstanbul 19/27 derece.
- Denizli 16/28 derece.
- İzmir 19/31 derece.
- Adana 21/32 derece.
- Ankara 12/26 derece.
- Samsun 19/30 derece.
- Erzurum 11/27 derece.
- Malatya 15/32 derece.
- Kars 11/28 derece.
- Diyarbakır 17/37 derece.
- Gaziantep 17/34 derece.