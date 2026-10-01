Meteorolojiden İstanbul'a cuma uyarısı: Yarın sabah şehre giriş yapacak
01.10.2026 13:01
Son Güncelleme: 01.10.2026 13:26
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu şehirleri yarın sabah için uyardı.
Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sistemi bu akşam saatlerinde yurda ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yağışlı hava bu gece yarısı önce Kırklareli'nin doğusu ile Tekirdağ'ın kuzeyinde etkili olacak.
Yağışlı hava sistemi yarın sabah İstanbul'a giriş yapacak. İstanbul ile birlikte Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu şehirlerde yaşayan vatandaşları oluşabilecek ani su baskını, sel, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
METEOROLOJİNİN ARDINDAN VALİLİK DE UYARDI
İstanbul'da beklenen sağanak yağış nedeniyle İstanbul Valiliği de bir uyarı yayınladı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yağışların yarın sabah saatlerinde kuvvetleneceği belirtildi. Açıklamada sağanak yağışın gece saatlerine kadar süreceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği uyarısında bulunuldu.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde eseceği, yer yer kısa süreli fırtına görüleceği belirtilen açıklamada gök gürültülü sağanakların cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla süreceği kaydedildi.
BATI AKDENİZ, KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Yarın Karadeniz ile Akdeniz'in batısı ve Güneydoğu'daki bazı şehirlerde de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu ile Sinop için bölgede beklenen kuvvetli sağanaklar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.
Bu bölgede beklenen yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı kaydedildi.
Bu şehirlerin yanı sıra; Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta da beklenen sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.
Uyarıda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
BUGÜN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞLARA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ekim tarihli raporunda ise kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı da bulunuyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken Marmara ve Ege’de ise hızı saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
Öğleden sonra yağışların ve kuvvetli rüzgarın kuvvetlenmesi öngörülüyor.
Meteoroloji, 15 il için de uyarı yayımladı.
Sarı kod verilen illerde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.
İşte sarı kod verilen iller:
“Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Osmaniye.”