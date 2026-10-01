Meteorolojiden İstanbul'a cuma uyarısı: Yarın sabah şehre giriş yapacak

Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sistemi bu akşam saatlerinde yurda ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yağışlı hava bu gece yarısı önce Kırklareli'nin doğusu ile Tekirdağ'ın kuzeyinde etkili olacak.

Yağışlı hava sistemi yarın sabah İstanbul'a giriş yapacak. İstanbul ile birlikte Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu şehirlerde yaşayan vatandaşları oluşabilecek ani su baskını, sel, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.