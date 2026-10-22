Meteorolojiden kuvvetli yağmur uyarısı: Yarın sabah başlayacak, İstanbul'a ulaşacak
22.10.2026 09:14
Son Güncelleme: 22.10.2026 12:53
Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapması beklenen gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.
İstanbul'da bahar havası sona eriyor. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapması beklenen yağışlı hava sistemi, cuma günü İstanbul'a ulaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün Trakya'dan başlaması beklenen yağış, yarın tüm Marmara Bölgesi ile Ege'yi etkisi altına alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trakya'daki yağmur yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Beklenen sağanak nedeniyle 23 Ekim Cuma günü Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteorolojinin uyarısında şu ifadeler yer aldı:
"- Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.10.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve teddbirli olunmalıdır."
İSTANBUL'DA HAVA SERİNLEYECEK
Gök gürültülü sağanak yağmurla beraber sert esmesi beklenen kuzeyli rüzgarlar, hava sıcaklığını da bir kademe düşecek. İstanbul'da cuma günü hava sıcaklığı 21 derece olacak. Gece hava sıcaklığı 16 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi günü hava sıcaklığının 18 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'daki yağmurun cumartesi günü de etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağmurun aynı gün Marmara'nın batısı ile Ege'yi terk ederek Batı Karadeniz'e doğru yöneleceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise bu bölgelerde yağış beklenmiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirmesi bekleniyor.
Diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
İstanbul 22
Ankara 20
İzmir 27
Antalya 28
Adana 30
Konya 21
Diyarbakır 24
Erzurum 14
Trabzon 20