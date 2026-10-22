Meteorolojiden kuvvetli yağmur uyarısı: Yarın sabah başlayacak, İstanbul'a ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirmesi bekleniyor.

Diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.