Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Yağmur Trakya'dan giriş yaptı, İstanbul için saat belli oldu

Yağmur günün ilerleyen saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege'de de etkili olacak. Öğleden sonra Marmara geneline yayılması beklenen gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerine doğru İstanbul'a ulaşacak.

İstanbul'da önceki hafta yaşanan sel benzeri bir tehlikeye dikkat çekilmiyor ancak Trakya'daki yağmurun bazı olumsuzluklara neden olabileceği ifade ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.