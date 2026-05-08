Metrobüste yangın paniği. Yolcular tahliye edildi

08.05.2026 09:31

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Metrobüste yangın paniği. Yolcular tahliye edildi
DHA

İstanbul'da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. Yangın, saat 07.50 sıralarında Acıbadem durağındaki metrobüste çıktı.

 

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Metrobüste yangın paniği. Yolcular tahliye edildi 1
DHA

Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda metrobüste hasar oluştu.

Metrobüste yangın paniği. Yolcular tahliye edildi 2
DHA

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Arızalı aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

 

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.