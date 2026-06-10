Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı

90'lı yılların en ünlü oryantal dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur 26 Mart 2016'da çöp atmak için kapısını açtığı İstanbul Şişli'deki evinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cinayet 10 yıl sonra çözüldü.

DÜĞÜMÜ İSTANBULKART ÇÖZDÜ

NTV ekibinden Ali Ablay'ın aktardığı bilgilere göre ekipler tarafından 4 bin saatlik görüntüler incelendi. Görüntülerde zanlının Avcılar'dan metrobüsle Meciköy'e geldiğini belirledi.

Bunun üzerine polisler o gün o saatte metrobüse binen bin 700 kişinin İstanbulkart'ı üzerinden bir inceleme başlattı. Bu isimlerin Aynur Kanbur'la ilişkisi araştırıldı. Bu şekilde Bülent Gündüz'e ulaşıldı.

İFADESİ ALINDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün ise ilk sorgusunun ardından cinayeti itiraf etti.

Avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kambur’u öldürdüğünü söyleyen Gündüz'ün olayı tüm detayları ile anlattığı belirtildi. Şüpheli Gündüz'ün "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim." dediği öğrenildi.