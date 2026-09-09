Milli antrenör Funda Bakış cinayetinde pes dedirten savunma. "Ben savurmadım, bıçak saplandı"

Zehra G., “Biz Erhan ve Ahmet ile birlikte Funda’yı beklemek üzere yakınlardaki bir kafeye gittik. Biz giderken Muhammed Fatih, ‘Siz 3 kişi gelmişsiniz, evin önünde beni taciz ediyorsunuz, polis çağıracağım’ dedi. Biz kafede otururken Funda, kardeşi Serkan ve tanımadığım bir şahısla geldi. Serkan yanımıza gelerek bizi dışarıya davet etti. Erhan ile birlikte Funda’nın yanına gittik. Serkan konunun ne olduğunu sordu. Ben de Funda’nın bana borcu olduğunu, onun için geldiğimizi söyledim. Bunun üzerine Funda bana tekme attı. Akabinde Erhan’a da tekme attı. Bu esnada olay yerine polis geldi. Serkan ve Erhan konuşurken Serkan’ın Erhan’ı itmesi üzerine polislerin yanında arbede çıktı. Bu sırada ben Funda ile ben göz göze geldim. Funda bana, ‘Seni bitireceğim’ dedi. Ben de Funda’nın saldırgan olduğunu ve benden güçlü olduğunu bildiğim için bana zarar vereceğini düşünerek korktum ve yolun karşı tarafına kaçtım. Funda arkamdan beni kovaladı” dedi.

“FUNDA’YI KASTEN BIÇAKLAMADIM”

Zehra G. kol çantasında sürekli yanında taşıdığı açılır kapanır bir çakı olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

"Bu çakıyı çıkarıp açtım ve arkamı döndüm. Bu esnada Funda vücuduyla bana saldırmak amacıyla üzerime yüklendi. Elimdeki bıçak kendisine saplandı. Ben kesinlikle bu bıçağı kendisine savurmadım, kendisini kasıtlı olarak bıçaklamadım. Funda’nın aldığı bıçak yarası benim iradem ve kastım dışındadır. Funda’ya bıçağın girdiğini anlayınca korku ve panikle çantamı da olay yerinde bırakarak kaçtım. Ben bir ticari taksiye bindim. Metro yakınlarında araçtan indim. Bıçak halen bendeydi. Bu bıçağı çoluk çocuk bulmasın diyerek oradaki bir rögarın içine attım. Bir müddet yürüdükten sonra bir vatandaştan telefon isteyerek polisi bulunduğum yere çağırdım. Ben olay yerine sadece Funda ile konuşmak amacıyla gitmiştim. Olayı başlatan ve büyüten Funda ve onun ailesidir. İfademde belirttiğim gibi ben Funda’yı kasten bıçaklamadım.”