Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yıllık izin ücreti peşin ödenmek zorunda
30.09.2026 13:11
Yargıtay, yıllık izin dönemine ilişkin ücreti izne çıkmadan önce peşin veya avans olarak ödemeyen işverene karşı çalışanın iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceğine hükmetti.
Yıllık izne çıkacak özel sektör çalışanlarını ilgilendiren Yargıtay kararı yeniden gündeme geldi. İş Kanunu'na göre işveren, yıllık izin kullanan çalışanın izin dönemine ilişkin ücretini izne başlamadan önce peşin ödemek veya avans olarak vermek zorunda. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturduğuna hükmetti.
Yargıtay'ın 10 Mart 2025 tarihli kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin iki farklı hukuk dairesinin aynı konuda birbirine zıt kararlar vermesi üzerine alındı.
Uyuşmazlıklardan birinde, yıllık izne çıkmadan önce izin dönemine ilişkin ücreti peşin ödenmeyen işçi, iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talebinde bulundu. Mahkeme, işçinin feshini haklı bularak kıdem tazminatına hükmetti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi de kararı yerinde buldu.
Benzer başka bir davada ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi aksi yönde karar verdi. İki daire arasındaki kesin nitelikteki karar farklılığı üzerine uyuşmazlık Yargıtay'a taşındı.
ÇALIŞANIN TALEP ETMESİ GEREKMİYOR
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 57'nci maddesine dikkat çekti.
Kanuna göre işveren, yıllık ücretli izin kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücretini izne başlamadan önce peşin ödemek veya avans olarak vermek zorunda.
Yargıtay, bu düzenlemenin emredici nitelikte olduğunu belirterek, yükümlülüğün doğması için işçinin ayrıca işverenden peşin ödeme veya avans talep etmesinin gerekmediğini vurguladı.
ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH NEDENİ
Yüksek Mahkeme, yıllık izin dönemine ilişkin ücretin izinden önce peşin veya avans olarak ödenmemesinin, işverenin ücretin kanuna uygun ödenmesi ve çalışma şartlarının uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerine aykırılık oluşturduğuna karar verdi.
Buna göre işçinin, yıllık izin dönemine ilişkin ücretinin izne çıkmadan önce ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi ‘haklı fesih’ niteliğinde kabul edilebiliyor. Bu durumda diğer yasal şartların da bulunması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.
FAZLADAN İZİN VERİLMESİ SONUCU DEĞİŞTİRMİYOR
Kararda dikkat çekilen bir diğer nokta ise işçiye hak ettiğinden daha fazla yıllık izin kullandırılmış olması oldu.
İşveren tarafının bu yöndeki savunmasını kabul etmeyen Yargıtay, çalışana yasal olarak hak ettiği sürenin üzerinde izin kullandırılmasının, izin dönemine ilişkin ücretin izne çıkmadan önce peşin veya avans olarak ödenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını belirtti.
Yargıtay böylece İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin iki dairesi arasındaki görüş ayrılığını, izin ücretinin peşin ödenmemesini işçi açısından haklı fesih nedeni kabul eden karar doğrultusunda giderdi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4 Şubat 2026 tarihli başka bir kararında da yıllık izin ücretinin peşin ödenmemesinin haklı fesih nedeni olduğu yönündeki değerlendirmeyi yerinde buldu.