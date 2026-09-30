Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yıllık izin ücreti peşin ödenmek zorunda

Kararda dikkat çekilen bir diğer nokta ise işçiye hak ettiğinden daha fazla yıllık izin kullandırılmış olması oldu.

İşveren tarafının bu yöndeki savunmasını kabul etmeyen Yargıtay, çalışana yasal olarak hak ettiği sürenin üzerinde izin kullandırılmasının, izin dönemine ilişkin ücretin izne çıkmadan önce peşin veya avans olarak ödenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını belirtti.

Yargıtay böylece İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin iki dairesi arasındaki görüş ayrılığını, izin ücretinin peşin ödenmemesini işçi açısından haklı fesih nedeni kabul eden karar doğrultusunda giderdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4 Şubat 2026 tarihli başka bir kararında da yıllık izin ücretinin peşin ödenmemesinin haklı fesih nedeni olduğu yönündeki değerlendirmeyi yerinde buldu.