Milyonlarca sürücüyü ilgilendiyor. 11 gün kaldı
04.11.2026 12:16
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başlıyor. Uygulama, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçları kapsıyor.
Türkiye genelinde her yıl olduğu gibi 2026 yılında da kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin gündeminde zorunlu kış lastiği uygulaması yer alıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.
Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.
PARA CEZASI VAR
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 5 bin 856 lira para cezası uygulanacak.
LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Yağışların başlamasıyla birlikte vatandaşlar lastikçilerin yolunu tutmaya başladı.
Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için bin 500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için bin 750 lira, 18 inç jantlar için 2 bin lira, 19 inç jantlar için 2 bin 250 lira, 20 inç jantlar için 2 bin 500 lira, 21 inç jantlar için 3 bin lira olarak uygulanıyor.
Geçen sene ise 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için bin 300 lira ödeniyordu.
Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.
MEVSİME UYGUN OLMASI GEREKİYOR
Taşıtların trafikte güvenli seyredebilmesi ve kazaların önüne geçilebilmesi için lastik değişimi büyük önem taşıyor.
Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastik geliyor. Hava sıcaklıkları 7 derece ve altına indiğinde, kış lastikleri takılması gerekiyor.
Kışın meydana gelen trafik kazaları çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasından kaynaklanıyor. Yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açıyor.
Kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımı da büyük önem taşıyor. Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir ömrü bulunuyor. Uygun koşullarda saklanmayan lastikler zamanla özelliklerini kaybedebiliyor.
Lastik değişiminin yanı sıra araç bakımı da büyük önem taşıyor.