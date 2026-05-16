MSB'den "seferberlik" açıklaması. Telefona gelen tatbikat mesajı ne anlama geliyor?
16.05.2026 19:22
Son Güncelleme: 16.05.2026 20:14
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada gündeme gelen "seferlik tatbikatı" mesajlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Paylaşılan SMS'lerde vatandaşlara seferberlik tatbikatında görevlendirildikleri belirtilirken, en yakın askerlik şubesine başvurmaları istendi.
Milli Savunma Bakanlığınca, sosyal medyada yer alan "vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği" yönünde paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.
"HER YIL RUTİN OLARKA İCRA EDİLİYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilmiştir."
