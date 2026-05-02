Muğla'da çifte kadın cinayeti. Otel önündeki kanlı pusuda yeni görüntüler
02.05.2026 08:55
NTV - Haber Merkezi
Muğla'da eski sevgilisi olduğu öne sürülen Serap Yılmaz'a ve yanındaki arkadaşına kaldığı otel önünde pusu kuran Ecevit Cankurt, yakalanacağını anlayınca intihar etti. Çifte cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Haber: Onur Aksoy
Ortaca'da çifte cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 29 Nisan akşamı saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’taki bir otelin önünde meydana geldi.
53 yaşındaki Ecevit Cankurt, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Serap Yılmaz'a ve yanındaki arkadaşı Hatice Yeysikan pusu kurdu. 25 yaşındaki Yılmaz olay yerinde, 32 yaşındaki Yeysikan ise hastanede vefat etti.
Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit Cankurt polisin takibi sonucu kıstırıldığı yerde tabanca ile kendisini göğsünden vurdu. Cankurt da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
İnfazın yaşandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde otel kapısının önüne gri bir araç yanaştığı görülürken iddiaya göre o araç otelde konaklayan kadınları garson olarak çalıştıkları eğlence kulübüne getirmek için gelmişti.
Hazırlanan kadınların lobiye indiği görülürken otelden çıkarken pusuda bekleyen saldırgan tarafına kurşun yağmuruna tutuldular.
Yine görüntülerde kadınlardan birinin içeri kaçtığı görülürken saldırganın kadınlara defalarca ateş ettiği görüldü.
Katil zanlısının öldürdüğü kadınlardan biri olan Yılmaz ile sevgili olduğu ayrıldıktan sonra ise aralarında anlaşmazlık çıktığı ve saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Taraflar arasında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu da iddialar arasında yer alırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.