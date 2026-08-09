Namaz kılarken 450 bin lirasını çaldılar. Fatih'teki tarihi camide hırsızlık

Yetkililere çağrıda bulunan ve şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini belirten Yılmaz, "Çalınan para ve altınların toplam değeri yaklaşık 450 bin lirayı buluyor. 53 gram altın ve 70 bin TL nakit para vardı, maalesef hepsi gitti. Çok mağdurum; yetkili mercilerden mağduriyetimin giderilmesini rica ediyorum. Benim canımı yaktı, emeğimi ve hakkımı çaldı. Başkalarının canını yakmasın, rezil olsun. Karakola gidip ifademizi verdik, şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı

Öte yandan hırsızlık anları kameraya yansıdı. Camiye giren şüpheli kısa sürede İshak Yılmaz'ın çantasının yanı sıra bir başkasına ait çantayı da alarak camiden çıktı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.