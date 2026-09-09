NATO, Türkiye'nin yeni avcısı ANKA-3'ü paylaştı
09.09.2026 12:27
NATO, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3'ü paylaştı. Paylaşımda müttefik ülkelerin savunma sanayisi üretiminin gelişimine dikkat çekildi.
NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum'un (JFCBS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yeni nesil hayalet insansız savaş uçağı ANKA-3'e yer verildi.
"NATO 3.0 TAM OLARAK BUDUR"
Açıklamada, NATO Ankara Zirvesi'nde varılan mutabakat uyarınca Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın yeni kabiliyetler ortaya koyduğu ve ortak güvenlik adına daha fazla sorumluluk aldığı belirtildi.
Müttefik savunma sanayisi üretiminin genişlediğine dikkat çekilen değerlendirmede, "NATO 3.0 tam olarak budur. Bu, ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğu anlamına gelir." ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE'NİN YENİ AVCISI ANKA-3
ANKA-3, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız bir savaş uçağı.
Keşif, gözetleme, istihbarat, hava-yer taaruzu, elektronik harp görevleri ile ön plana çıkan ANKA-3 saatte yaklaşık 800 kilometre hıza ulaşabiliyor.
40 bin feet yüksekliğe çıkabilen uçak, kuyruk tasarımı olmadığı ve mühimmatları gövde içinde taşıdğı için radarda daha zor tespit edilebiliyor.