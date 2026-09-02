Nefes darlığı yaşıyordu. Kalbini iten 20 santimetrelik hava dolu kese ameliyatla çıkarıldı

Yüksek riskli bu tür ameliyatlarda hastanın operasyon öncesinde farklı branşlar tarafından değerlendirilmesinin ve ameliyat sonrası yoğun bakım takibinin önem taşıdığını belirten Ekinci, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Aydın ise ameliyat öncesinde nefes almakta zorlandığını belirterek, tedavinin ardından çok daha iyi olduğunu söyledi.