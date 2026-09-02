Nefes darlığı yaşıyordu. Kalbini iten 20 santimetrelik hava dolu kese ameliyatla çıkarıldı
02.09.2026 21:13
Denizli’de 63 yaşındaki hastanın akciğerinde 20 santimetrelik hava dolu kese tespit edildi. Kalbi yerinden iten hava kesesi, 4 saatlik ameliyatla çıkarıldı.
Muğla'da yaşayan 63 yaşındaki Adnan Aydın, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle Denizli Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Yapılan tetkikler sonrası Aydın'ın sağ akciğerinde geniş yer kaplayan hava dolu bir kese (bül) belirlendi.
Bülün, sağlam akciğer dokusunu sıkıştırdığı ve büyüklüğü nedeniyle kalbi sola doğru ittiği tespit edildi. Nefes darlığı ve göğüs ağrısının günlük yaşamını ciddi şekilde etkilemesi üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi.
Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından Aydın, yoğun bakım ve serviste toplam 10 gün takip edildikten sonra taburcu edildi. İki aylık takip ve tedavi sürecinin ardından yapılan kontrollerde hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetlerinin ortadan kalktığı belirtildi.
Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Ekinci, hastanın şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığıyla başvurduğunu belirterek, dev bülün normal akciğer dokusunu sıkıştırdığını söyledi.
Ekinci, “Hava balonunun çok büyük olması kalbi sola doğru itiyor ve göğüs duvarını zorluyordu. Ameliyatta dev bül, kaburgalar, kalp ve sağlam akciğer dokusundan dikkatli şekilde ayrıldı. Sağ akciğerin alt, orta ve küçük kalan üst bölümü yeniden çalışır hale getirildi” dedi.
Yüksek riskli bu tür ameliyatlarda hastanın operasyon öncesinde farklı branşlar tarafından değerlendirilmesinin ve ameliyat sonrası yoğun bakım takibinin önem taşıdığını belirten Ekinci, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Aydın ise ameliyat öncesinde nefes almakta zorlandığını belirterek, tedavinin ardından çok daha iyi olduğunu söyledi.