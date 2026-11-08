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Nişanlısından ayrıldı, lokma dağıtarak kutladı. "Bir yanlıştan kurtuldum"

08.11.2026 15:27

İHA

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Bursa'da nişanlısından ayrılan bir kişi, ayrılığı lokma dağıtarak kutladı.

Nişanlısından ayrıldı, lokma dağıtarak kutladı. "Bir yanlıştan kurtuldum"
IHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde nişanlısından ayrılan adam, sevinçten lokma dağıttı.

 

37 yaşındaki Ercan Acar, nişanlısından ayrılmasının ardından ilginç bir etkinliğe imza attı. Ayrılığını kutlamak isteyen Acar, ailesiyle birlikte İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma dağıttı.

Nişanlısından ayrıldı, lokma dağıtarak kutladı. "Bir yanlıştan kurtuldum" 1
IHA

“BİR YANLIŞTAN KURTULDUM, BİR KAZAN LOKMA DÖKTÜRDÜM”

 

Lokma dağıtımı sırasında açılan afişte yer alan "Bir yanlıştan kurtuldum, bir kazan lokma döktürdüm." ifadeleri dikkat çekti.

 

Meydandan geçen vatandaşlar, genç adamın ayrılık kutlamasına şaşırırken, lokma ikramına da ilgi gösterdi. 

 

Acar’ın ayrılığını lokma dağıtarak kutlaması, Gemlik’te ilginç görüntülere sahne oldu.