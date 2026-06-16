Ödüllü filmi andıran hikayede mutlu son. Yıllar süren acı yerini mutluluğa bıraktı

Hayata tutunmasına vesile olduğu ağabeyinin mutluluğuna tanıklık eden Güldeniz Elmalı da "O zamanlar çok küçüktüm; bir şeyleri bilmiyor ve hissedemiyordum. Eğer ben olmasaydım ağabeyim de olmayacaktı. Ağabeyime yetişemeseydim belki de tek başıma olacaktım. Vefat etmiş olsaydı bir ağabeyim olmayacağı için çok üzülürdüm. O şu an bana bir dayanak. Ne olursa olsun hemen arkamda bitiyor. İyi ki yaşıyor, iyi ki iliğimiz tutmuş." diye konuştu.

ALD HASTALIĞI

Sinir sistemi hastalığı olarak da bilinen ALD, görme ve işitmede azalma, hareketsizlik, yürümede zorluk, havale geçirme gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Hızla ilerleyen ve çocuklar için kısa sürede ölümle sonuçlanabilen hastalık, özellikle 5-12 yaşındaki çocukları etkiliyor. Filmlere konu olan ‘Lorenzo’s Oil’ adlı ilaç, ölümcül nörolojik hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla geliştirilen özel bir yağ karışımı olarak biliniyor.

Doktorlar, hastalığın etkin tedavisinde uygun ilik nakli olduğunu belirtiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 'Yurt Dışından İlaç Temini' prosedürü kapsamında raporlu ve onaylı olan hastalar, bahse konu ilacı kurum güvencesiyle de temin edebiliyor.