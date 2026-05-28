Öğle saatlerine dikkat. 15 ilde kuvvetli yağacak
28.05.2026 05:28
Bahar yağmurları bayramın iki ve üçüncü gününde de yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürecek. 15 ile öğle saatlerinden itibaren sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
15 İLE SARI KODLU UYARI
MGM, 15 il için sarı kod yayınlayarak sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Sarı kodla uyarı yapılan iller şöyle: Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük ve Düzce.
Yurt genelinde kuvvetli yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri yurt genelinde güneşli hava hakim olacak.
Cumartesi günü Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise sadece İstanbul ve Trakya ile Bayburt'ta sağanak yağış var.
Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 17/29 derece.
- İstanbul 17/26 derece.
- Denizli 17/28 derece.
- İzmir 19/30 derece.
- Adana 18/30 derece.
- Ankara 14/25 derece.
- Samsun 15/24 derece.
- Erzurum 7/18 derece.
- Malatya 13/24 derece.
- Kars 7/20 derece.
- Diyarbakır 14/30 derece.
- Şanlıurfa 20/33 derece.