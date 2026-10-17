Öğleden sonraya dikkat. Çok kuvvetli yağacak

Çarşamba günü İstanbul ve Marmara bölgesinde son 84 yılın rekorunu kıran kuvvetli sağanakların neden olduğu sel ve su baskınlarının izleri silinirken yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor.

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, öğle saatlerinden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İstanbul'da cumartesi günü metrekareye 100 kilograma yağış düşebileceği belirtilirken sel ve heyelan riski de sürüyor.