Öğleden sonraya dikkat. Çok kuvvetli yağacak
17.10.2026 02:51
Son Güncelleme: 17.10.2026 02:53
Birçok ilde sel ve su baskınlarına neden olan kuvvetli yağışlar bugün de devam edecek. Meteoroloji 45 ili sarı ve turuncu kodla uyardı, yağışın özellikle öğleden sonra çok kuvvetli olacağı belirtildi.
Çarşamba günü İstanbul ve Marmara bölgesinde son 84 yılın rekorunu kıran kuvvetli sağanakların neden olduğu sel ve su baskınlarının izleri silinirken yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor.
İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, öğle saatlerinden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İstanbul'da cumartesi günü metrekareye 100 kilograma yağış düşebileceği belirtilirken sel ve heyelan riski de sürüyor.
BU İLÇELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Pazar sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte şiddetli yağışların süreceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise Avrupa Yakası'nın kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Boğaz çevrelerini uyardı.
AKOM, Anadolu Yakası genelinde yağışların metrekareye 50-100 kilogram, diğer yerlerde ise metrekareye 20-50 kilogram aralığında düşeceğini belirtti.
Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu, Burdur ve Isparta ve Antalya'da da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
FIRTINA UYARISI
Öte yandan rüzgarın, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatıdan fırtına, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, pazar günü sabahtan itibaren Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde, batı ve güneybatıdan kuvvetli fırtına bekleniyor.
45 İL İÇİN TURUNCU VE SARI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), son hava tahmini raporunda ise bugün 45 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.
Turuncu kod verilen iller şöyle: Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova
Sarı kod verilen iller ise şöyle sıralandı: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat.
BAKAN ÇİFTÇİ: TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ
Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlikenin henüz geçmediğini belirtirken, MGM'nin sarı ve turuncu kodla yaptığı uyarılara dikkat çekti.
Metrekareye Ferizli'de 275, Karasu'da 224 kilogram yağış düştüğünü aktaran Çiftçi, "Sakarya'da sel neticesinde 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Ekili dikili alanlarda zarar meydana gelmiş durumda. Ulaşımda da aksamalar var. 170 bin kanatlı hayvan telef olmuş, 209 arı kovanı zarar görmüş durumda." dedi.