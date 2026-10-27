Okul dönüşü acı son. Çocuklarını kurtardı kendisi can verdi
27.10.2026 13:32
İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaldırıma çıkan minibüsü son anda fark eden anne, iki çocuğunu iterek ölümden kurtardı ancak devrilen aracın altında kaldı. Sürücü gözaltına alındı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı iki çocuğuyla evine doğru yürümeye başladı.
Bu sırada iddiaya göre aşırı hız yapan sürücünün kullandığı minibüs Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde yol kenarındaki kaldırıma çıktı.
ÇOCUKLARINI KURTARDI
Savrulan minibüsün üzerlerine geldiğini fark eden Erdoğan, kenara ittiği çocuklarını kazadan kurtardı ancak minibüs Erdoğan’a çarptı. Yol kenarında bulunan toprak alana çıkarak durabilen minibüs Canan Erdoğan’ın üzerine devrildi.
MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN ANNE KURTARILAMADI
Çevredekilerin yardımıyla minibüs devrildiği yerden kaldırılırken minibüsün altında kalan Canan Erdoğan’ın ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"MİNİBÜS MAKAS ATARAK GELİYORMUŞ"
Çevredeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, “Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve iki çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası.” iddialarını dile getirdi.