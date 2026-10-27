Okul dönüşü acı son. Çocuklarını kurtardı kendisi can verdi

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, “Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve iki çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası.” iddialarını dile getirdi.