Öldürüp yakılan Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran itiraf. Parasını almak için katletmişler
27.11.2026 15:02
Burdur'da öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları, genç kadını parası için öldürdüklerini itiraf etti. Zanlıların, önce cesedi yaktığı sonra da balyozla parçaladığı ortaya çıktı.
Antalya'da babası tarafından kayıp ihbarında bulunulan Kübra Yapıcı'nın Burdur'un Bucak ilçesinde korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
Yapıcı'nın tutuklanan katil zanlıları Ata Berk Sezen (22) ve İlyas Umut Dalğar (22) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
Sanıkların yargılanmasına 15 Ocak'ta Burdur 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Olayla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar hakkında; "Birden fazla kişi ile silahlı yağma", "Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
İddianamede Sezen'in ayrıca 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan da ceza alması istendi.
CESEDİ VARİLDE YAKIP BALYOZLA PARÇALADILAR
İddianamede sanıkların ifadesine de yer verildi.
Sanık Sezen, Kübra Yapıcı ile sosyal medyadan tanışıp sevgili olduklarını iddia edip "Eski sevgilimle mesajlaştığımı görünce aramızda soğukluk oluştu. Bir süre görüşmedik." diyerek kendisini savundu.
Diğer sanık İlyas Umut Dalğar'ın Yapıcı'nın çok parası olduğunu ve "Şimdi tam zamanı, kıza çökmeye gidiyoruz" dediğini iddia eden Sezen, olay günü kafeden çıktıktan sonra araçla Seydiköy'e geldiklerini ve silah ile deneme atışı yaptıklarını ileri sürdü.
“HALIYA SARDIM”
"Ben namluyu tuttum. Umut, Kübra'nın başına ateş etti. Ben bulduğumuz bir halıya Kübra'yı sardım. Umut da kürek buldu ve cesedi gömdük." diyerek olay anını anlatan Sezen, Bucak'tan aldıkları amonyak ile silahı temizlediklerini, cesedi de Çine köyüne gömdüklerini anlattı.
Cinayetten sonra önce Antalya'ya daha sonra da Eskişehir üzerinden İstanbul'a gittiklerini ifade eden Sezen, geri dönüp akaryakıt istasyonundan benzin ve yoldan varil aldıklarını dile getirip Cesedi gömdüğümüz yerden çıkartıp varilde yaktık. Cesedi balyozla parçaladıktan sonra baraja attık." dedi.
UYURKEN KAFASINA TABANCA İLE ATEŞ EDİLMİŞ
Diğer sanık İlyas Umut Dalğar ise ifadesinde; Yapıcı ile 5 yıl önce tanıştığını, zaman zaman görüştüklerini iddia etti.
Dalğar, Ata Berk Sezen ile olaydan yaklaşık 1,5 ay önce çalışmak için Antalya'ya geldiklerini anlattı.
Sezen'in Yapıcı ile aynı evde yaşadığını ve bütün banka bilgilerini aldığını ileri süren Dalğar, "30 Nisan günü 04.00-05.00 sıralarında kafeden üçümüz çıktık. Kübra arabada uyudu. Arabayı ben kullanıyordum. Bucak Seydiköy'e geldik. Ata Berk araçtan indi ve uyumakta olan Kübra'nın kafasına tabanca ile bir el ateş etti." diyerek olay anını anlattı.
CESEDİ YAKMIŞLAR
Araçtan Kübra'nın cesedini çıkarıp yolun kenarındaki çöplükte buldukları bir bir halıya sardıklarını da ileri süren Dalğar, ifadesinde kendisini şöyle savundu:
“Bölgedeki bir evin önünde bulunan kürekleri alıp cesedi gömdük. Araçla İstanbul'a doğru giderken yol üstünde bir köyde silahı gömdük. İstanbul'dan dönüşte gömdüğümüz yere gelip cesedi çıkardık. Cesedi varilin içine attık. Ata Berk benzini varilin içine döküp yaktı, bu sırada kendi kolu da yandı. Ceset yaklaşık 1,5- 2 saat yandı. Daha sonra üzerine su döküp söndürüp varilden çıkardık. Balyozla vura vura parçaladık. Kalan parçalarını çuvala koyup aracın bagajına koyup Korkuteli'ndeki gölete attık. Antalya'dan kıyafet alıp İstanbul'a gittik. Ata Berk'i bıraktıktan sonra Antalya'ya döndüm. 5 Mayıs günü pişman olduğum için Antalya'da Uncalı'daki polis merkezine gidip olayı anlattım.”