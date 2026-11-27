İddianamede sanıkların ifadesine de yer verildi.

Sanık Sezen, Kübra Yapıcı ile sosyal medyadan tanışıp sevgili olduklarını iddia edip "Eski sevgilimle mesajlaştığımı görünce aramızda soğukluk oluştu. Bir süre görüşmedik." diyerek kendisini savundu.

Diğer sanık İlyas Umut Dalğar'ın Yapıcı'nın çok parası olduğunu ve "Şimdi tam zamanı, kıza çökmeye gidiyoruz" dediğini iddia eden Sezen, olay günü kafeden çıktıktan sonra araçla Seydiköy'e geldiklerini ve silah ile deneme atışı yaptıklarını ileri sürdü.

“HALIYA SARDIM”

"Ben namluyu tuttum. Umut, Kübra'nın başına ateş etti. Ben bulduğumuz bir halıya Kübra'yı sardım. Umut da kürek buldu ve cesedi gömdük." diyerek olay anını anlatan Sezen, Bucak'tan aldıkları amonyak ile silahı temizlediklerini, cesedi de Çine köyüne gömdüklerini anlattı.

Cinayetten sonra önce Antalya'ya daha sonra da Eskişehir üzerinden İstanbul'a gittiklerini ifade eden Sezen, geri dönüp akaryakıt istasyonundan benzin ve yoldan varil aldıklarını dile getirip Cesedi gömdüğümüz yerden çıkartıp varilde yaktık. Cesedi balyozla parçaladıktan sonra baraja attık." dedi.