Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

Ali Niğdelioğlu da İstanbul'dan geldiğini ve oğlu ile şehidin mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Fırsat buldukça Halisdemir'in mezarını her yıl ziyaret etmeye çalıştığını anlatan Niğdelioğlu, "Biraz buruk hissediyoruz. Böyle bir vatan evladı bir daha gelmez. İnsan burada duygulanıyor, bir taraftan da gurur duyuyoruz. Daha önce de gelip ziyaret etmiştik, ailemle geldim. Böyle bir kahraman unutulmaz." diye konuştu.

Fadimana Dalkılıç da kendisini ülkesi için feda eden Halisdemir'in kabrini ziyarete geldiğini belirtti.