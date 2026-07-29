Önce kendisiyle görüşmek istemeyen sevgilisini ardından cinayeti gören iki kişi katletti

28 yaşındaki Osman Ataş, sokakta tartıştığı 44 yaşındaki sevgilisi Semra Yılmaz’ı otomobiline bindirip seyir tepesine götürdü. Burada bir süre sohbet eden çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ataş, Yılmaz’ı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Aktaş, olay yerinde cinayete tanık olan ve kendi otomobillerinin içinde oturan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de vurdu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.