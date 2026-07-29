NTV

Önce kendisiyle görüşmek istemeyen sevgilisini ardından cinayeti gören iki kişi katletti

29.07.2026 10:06

Son Güncelleme: 29.07.2026 10:10

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Adana'da kıskançlık krizine girip kendisiyle görüşmek istemeyen sevgilisini seyir tepesinde silahla vuran Osman Ataş, cinayete tanık olarak iki kişiyi daha öldürdü.

Önce kendisiyle görüşmek istemeyen sevgilisini ardından cinayeti gören iki kişi katletti
DHA

Adana'da kıskançlık krizine giren adam dehşet saçtı.

 

Olay, 25 Temmuz’da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi.

CİNAYETİ GÖRDÜLER DİYE ÖLDÜRDÜ 1
DHA

CİNAYETİ GÖRDÜLER DİYE ÖLDÜRDÜ

28 yaşındaki Osman Ataş, sokakta tartıştığı 44 yaşındaki sevgilisi Semra Yılmaz’ı otomobiline bindirip seyir tepesine götürdü. Burada bir süre sohbet eden çift arasında tartışma çıktı.

 

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ataş, Yılmaz’ı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

 

Aktaş, olay yerinde cinayete tanık olan ve kendi otomobillerinin içinde oturan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de vurdu.

 

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

OTOMOBİLDE YAKALANDI, TUTUKLANDI 2
DHA

OTOMOBİLDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ne gittiği belirlendi.

Polis, Osman Ataş’ı olayda kullandığı tabancayla birlikte otomobilinde yakaladı.

 

Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM" DEDİ 3
DHA

"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Ataş’ın, bir süredir kendisiyle görüşmek istemeyen Semra Yılmaz’ı girdiği kıskançlık krizi sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.

 

Tutuklanan Osman Ataş’ın, ifadesinde, “Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum.” dediği bildirildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram