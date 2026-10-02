Otobüste fenalaşan yolcusunun yardımına koştu. Meslektaşının annesi çıktı

Sefer sırasında hastaneye gitme imkanı olmadığı için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istediğini belirten Alıç, o anları şu sözlerle anlattı:

“Tur esnasında oldu. Hanımefendi arkamda oturuyordu, bir anda ‘Ben fena oluyorum, kötü oluyorum’ diye seslendi. O an tur esnasında olduğumuz için yanımda öğrenci vardı. Direksiyonda olduğumdan dolayı ondan rica ettim. 112'yi aradık, çünkü hastaneye geri dönme imkanım yoktu. Yerimizi söyledik, yerimizi tespit ettiler. Ambulans çağırdık. Hanımefendiye de inerken eşyaları vardı, vermeye çalıştım. Son bir çantası kaldı. Dedi ki ‘Benim oğlum da şoför’. Öyle deyince ellerimden tuttu, ondan sonra ‘Tamam, çanta bende’ dedim. Çantayı bıraktı, ‘Senden daha sonra alırım’ dedi. Oğlunun da meslektaşım olduğunu öğrendim. Teyzemi ambulansa teslim edip, sonra tekrar yoluma devam ettim. Dün oğlu ile görüştük, sağlık durumu iyiymiş. Göğsünde ufak bir sıkışma olmuş, iyi olduğunu söyledi.”