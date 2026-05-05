Pastanede ölüme davetiye, ilk elektrik faciası değilmiş

Olayın yaşandığı pastanede Karagön ile birlikte staj yapan MESEM öğrencisi A.A., olay günü yaşananları anlattı.

"Arkadaşımın görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi." diye konuşan öğrenci, "Olaydan bir gün önce bana elektrik çarptığı için rafı indirdiler. Sonra iş yeri sahibi elektrik ustasını çağırdı. Rafı indirip elektrik akımının olup olmadığını kontrol ettiler. Ardından elektrikçi akımın olmadığını söyledi." dedi.

Pastane sahibinin rafı tekrardan yerine takmak için sigortanın kapatılması gerektiğini söylediğini aktaran A.A., "Fakat elektrikçi bunun gerekli olmadığını söyleyip reddetti." diye konuştu.