Pastanede ölüme davetiye, ilk elektrik faciası değilmiş
05.05.2026 09:34
İHA
Hatay'da 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak can verdi. Karagön'ün birlikte staj yaptığı öğrenciyi de olaydan bir gün önce aynı yerde elektrik çarptığı ortaya çıktı.
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda acı bir olay yaşandı.
İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir pastanede, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, staj gördüğü iş yerinde elektrik akımına kapılarak can verdi.
Olayla ilgili iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. "Taksirle öldürme" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
OLAY ANINI ANLATTI
Olayın yaşandığı pastanede Karagön ile birlikte staj yapan MESEM öğrencisi A.A., olay günü yaşananları anlattı.
"Arkadaşımın görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi." diye konuşan öğrenci, "Olaydan bir gün önce bana elektrik çarptığı için rafı indirdiler. Sonra iş yeri sahibi elektrik ustasını çağırdı. Rafı indirip elektrik akımının olup olmadığını kontrol ettiler. Ardından elektrikçi akımın olmadığını söyledi." dedi.
Pastane sahibinin rafı tekrardan yerine takmak için sigortanın kapatılması gerektiğini söylediğini aktaran A.A., "Fakat elektrikçi bunun gerekli olmadığını söyleyip reddetti." diye konuştu.
"ELEKTRİKÇİYE YARDIM ET" DEMİŞ
Buğra'ya iş yeri sahibinin elektrikçiye yardım etmesini söylediğini ileri süren A.A., "Arkadaşımın görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi." diyerek şöyle devam etti:
"Çocuk o an donmuştu, bir an Buğra çığlık attı. Ustalar parmağının sıkıştığını zannetti. Daha sonra yanındaki iş arkadaşı ona dokundu ve elektrik akımına kapıldığını fark ettiler. Temas kesildikten sonra bilincini kaybetmişti. Ben ambulansı aradım. İş yeri sahibi diğerleriyle beraber Buğra'yı bulunduğu yerden taşıdılar. Ben hemen nabzını kontrol ettim. Nefes almıyordu."
Ambulans gittikten sonra ustaların çalışmaya devam ettiğini dile getiren A.A., pastanede de satışın sürdüğünü iddia edip "Arkadaşımın yaşadığı olaya rağmen pastane, gece boyunca saat 12'ye kadar satış yapmaya ve çalışmaya devam etti. Ambulans gittikten sonra beni çalışmam için imalat yerine geri çağırdılar. Daha sonra müşterilere bakmam gerektiğini söylediler. Daha sonrasında olay yerini temizlemem gerektiğini söylediler." dedi.
"BENİM OĞLUM ELEKTRİKÇİ DEĞİLDİ"
Anne Serap Karagön de oğlunu olaydan bir ay önce de aynı iş yerinde elektrik çarptığını öne sürdü.
Acılı anne, "Benim çocuğum ölürken işletme sahibi her türlü bir şekilde işletmesine devam etti. İşine devam etti, ustaları satışına devam etti. Gece boyunca satış yaptılar." diyerek tepki gösterirken "stajyer olarak çalışıyordu, benim oğlum orada elektrikçi değildi. Benim oğluma elektrik işi vermişler ve benim oğlum elektrik akımına kurban gitti ve bu bir cinayettir." dedi.