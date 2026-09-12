Pikap 5 metre yükseklikten otomobilin üzerine düştü. 2 yaralı
12.09.2026 13:07
Son Güncelleme: 12.09.2026 13:07
Samsun’da kontrolden çıkan pikap, demir korkulukları yıkarak 5 metre aşağıdaki otomobilin üzerine düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun'da kontrolden çıkan pikap, demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten sokağa uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada pikap sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Pikap, yol kenarındaki demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten Karamürsel Sokağı’na uçtu.
Pikap, korkulukların alt tarafında bulunan otomobilin üzerine düştükten sonra savrularak yere çakıldı.
Kazada sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan kadın M.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine motosikletli ambulans ekipleri ile kara ambulansı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.